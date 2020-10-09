Пожар на складе снарядов в Рязанской области потушили спустя двое суток

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Пожар, который начался 7 октября на территории склада боеприпасов воинской части в Рязанской области, потушен, все очаги возгорания полностью ликвидированы. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

По словам замминистра Дмитрия Булгакова, оперативный штаб приступил к восстановлению инфраструктуры, пострадавшей от последствий пожара.

На вопрос о том, возможны ли новые очаги возгорания, Булгаков ответил: «Никаких сомнений, что они могут возникнуть, у нас нет, и не может быть».

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