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В Рязанской области локализовали пожар на складе воинской части

Владимир Путин во время совещания по вопросам МЧС
Владимир Путин во время совещания по вопросам МЧС (Фото: kremlin.ru)

Пожар, начавшийся 7 октября на территории склада боеприпасов воинской части в Рязанской области, локализовали. Об этом заявил заместитель министра обороны, генерал армии Дмитрий Булгаков. Его слова РБК передали в пресс-службе МЧС.

«Мы можем с полной уверенностью говорить, что пожар локализован, как на технической территории арсенала, так и за его пределами по всему периметру», — цитирует пресс-служба Булгакова.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил, что из 14 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5–10 км зоны пожара эвакуировали более 2300 жителей.

В Рязанской области после взрыва на складе боеприпасов ввели режим ЧС
Общество
Фото:62info / VK

«Для <...> эвакуированных жителей организованы пункты временного размещения (ПВР) на базе учебных заведений и больниц, расположенных на безопасном расстоянии от эпицентра взрывов», — отмечал Зиничев, добавляя, что в пунктах временного размещения находятся 86 человек, остальные люди — у родственников и знакомых.

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Кроме того, Зиничев рассказал, что в результате пожара госпитализированы 16 человек, пострадало 20 построек. По его словам, на месте происшествия работают около полутора тысяч человек и 389 единиц техники. Также там работают оперативный штаб и психологи и открыта горячая линия. Зиничев побывал на месте происшествия накануне.

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О госпитализации 16 человек РБК также сообщали в пресс-службе губернатора Рязанской области. «11 человек находятся в Скопинской районной больнице, четыре человека в ряжской больнице и один человек в ОКБ», — рассказали в пресс-службе. Накануне сообщалось о пяти пострадавших, позже их количество возросло до 13 человек.

Пожар на складе с боеприпасами произошел в селе Шелемишевские Хутора Скопинского района. По сообщениям Западного военного округа, причиной пожара могло стать возгорание травы, с нее огонь перекинулся на склад. Власти Рязанской области ввели режим чрезвычайной ситуации. По словам губернатора региона Николая Любимова, в результате происшествия никто не погиб.

Пожар на складе боеприпасов под Рязанью. Фоторепортаж
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