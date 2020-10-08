В Рязанской области локализовали пожар на складе воинской части

Владимир Путин во время совещания по вопросам МЧС (Фото: kremlin.ru)

Пожар, начавшийся 7 октября на территории склада боеприпасов воинской части в Рязанской области, локализовали. Об этом заявил заместитель министра обороны, генерал армии Дмитрий Булгаков. Его слова РБК передали в пресс-службе МЧС.

«Мы можем с полной уверенностью говорить, что пожар локализован, как на технической территории арсенала, так и за его пределами по всему периметру», — цитирует пресс-служба Булгакова.

Ранее глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил, что из 14 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5–10 км зоны пожара эвакуировали более 2300 жителей.

«Для <...> эвакуированных жителей организованы пункты временного размещения (ПВР) на базе учебных заведений и больниц, расположенных на безопасном расстоянии от эпицентра взрывов», — отмечал Зиничев, добавляя, что в пунктах временного размещения находятся 86 человек, остальные люди — у родственников и знакомых.