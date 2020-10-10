Рестораторы оценили возможность повторного закрытия из-за пандемии

Представители ресторанной индустрии оценили возможность повторного закрытия заведений на фоне роста количества заболевших коронавирусной инфекцией.

«Отрасль готовится к тому, что будут приняты такие же меры, как весной. Это отражается и на ведении дел, и на потоке гостей», — заявил в разговоре с РБК гендиректор сервиса бронирований «Куда когда» Ашот Будумян. По его словам, люди обращают внимание на новости и стараются меньше посещать общественные пространства. Будумян также отметил, что по сравнению с октябрем прошлого года спад посетителей составляет около 50%, хотя обычно, как утверждает собеседник РБК, в октябре наблюдалось оживление, так как многие в это время уже начинают планировать новогодние корпоративы. Сейчас о корпоративах речи нет, потери в этом плане серьезные, резюмировал Будумян.

Накануне источник в московской мэрии сообщил РБК, что столичные власти приступили к рассмотрению сценария, который предполагает закрытие ночных клубов, баров и караоке. По данным источника, о ресторанах пока речи не было, так как в первую очередь у властей вызывают обеспокоенность «с точки зрения распространения болезни питейные и ночные заведения с большим скоплением людей». Также он добавил, что власти пока не решили как классифицировать заведения, чтобы реализовать новые ограничительные меры.

Владелец сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов считает, что разграничить деятельность ресторанов и кафе, а также баров и ночных клубов будет очень сложно, потому что они классифицируются как один вид экономической деятельности — деятельность ресторанов и кафе.