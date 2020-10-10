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Пандемия коронавируса ,  
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Рестораторы оценили возможность повторного закрытия из-за пандемии

Представители ресторанной индустрии оценили возможность повторного закрытия заведений на фоне роста количества заболевших коронавирусной инфекцией.

«Отрасль готовится к тому, что будут приняты такие же меры, как весной. Это отражается и на ведении дел, и на потоке гостей», — заявил в разговоре с РБК гендиректор сервиса бронирований «Куда когда» Ашот Будумян. По его словам, люди обращают внимание на новости и стараются меньше посещать общественные пространства. Будумян также отметил, что по сравнению с октябрем прошлого года спад посетителей составляет около 50%, хотя обычно, как утверждает собеседник РБК, в октябре наблюдалось оживление, так как многие в это время уже начинают планировать новогодние корпоративы. Сейчас о корпоративах речи нет, потери в этом плане серьезные, резюмировал Будумян.

Накануне источник в московской мэрии сообщил РБК, что столичные власти приступили к рассмотрению сценария, который предполагает закрытие ночных клубов, баров и караоке. По данным источника, о ресторанах пока речи не было, так как в первую очередь у властей вызывают обеспокоенность «с точки зрения распространения болезни питейные и ночные заведения с большим скоплением людей». Также он добавил, что власти пока не решили как классифицировать заведения, чтобы реализовать новые ограничительные меры.

В мэрии Москвы заявили об отсутствии намерения закрывать ночные клубы
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Владелец сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов считает, что разграничить деятельность ресторанов и кафе, а также баров и ночных клубов будет очень сложно, потому что они классифицируются как один вид экономической деятельности — деятельность ресторанов и кафе.

Всего в столице зарегистрированы 10,9 тыс. действующих компаний с кодом общероссийского классификатора видов экономической деятельности 56.1 (рестораны и услуги по доставке продуктов), следует из данных СПАРК. Например, вид деятельности у семейного кафе «Андерсон» (ООО «Тилолерхоф») и стриптиз-клуба возле метро «Спортивная» (ООО «Джи Си Клаб») не отличается — бизнес обоих заведений классифицируется как кафе и ресторан.

В то же время бары и ночные клубы можно идентифицировать по лицензии на розничную продажу алкоголя, которую выдает Департамент торговли и услуг Москвы, но алкоголь продают также кафе, рестораны и другие заведения общепита. Всего в столице действующую лицензию на розничную продажу алкоголя имеют более 4,3 тыс. предприятий общественного питания, подсчитал РБК на основе портала открытых данных правительства Москвы. Из них барами называют себя 559 предприятий, но как минимум 20% из них — бары в лобби отелей, в фойе кинотеатров, театров, на теплоходах и т.п. Действующая лицензия на продажу алкоголя есть у 2,2 тыс. кафе и 1,4 тыс. ресторанов, в том числе в гостиницах.

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«Я не думаю, что люди напоследок (перед потенциальным закрытием мест общепита. — РБК) будут гулять», — заявил РБК владелец Novikov Group Аркадий Новиков. По его словам, в пятницу и субботу в ресторанах всегда увеличивается спрос, хотя сейчас есть спад. «Средний чек упал, количество посетителей уменьшилось на 30-40%. Люди боятся, не выходят, плюс ввели новые правила — людям старше 65 лет рекомендуют находиться дома, все это влияет», — пояснил Новиков.

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Общество
Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

Всего, по данным данных картографического сервиса «2ГИС», в Москве работают почти 2,4 тыс. ресторанов, около 1,8 тыс. баров, 371 караоке-зал и 150 ночных клубов.

Накануне оперативный штаб по борьбе с коронавирусом за сутки зафиксировал рекордные 12 126 случаев заражения инфекцией по всей России. Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекцией в столице составил 3,7 тыс. человек. Всего с начала эпидемии в Москве заразились почти 322 тыс. жителей, 259 тыс. из них вылечились.

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал следующую неделю решающей в развитии эпидемиологической обстановки. Он отметил, что при строгом соблюдении санитарных предписаний есть шанс прекращения роста заболеваемости и стабилизации ситуации, что позволит не прибегать к более жестким ограничениям.

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