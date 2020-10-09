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Мэрия отказалась считать персональными данными номера телефонов москвичей

В мэрии Москвы заверили, что власти столицы не собираются контролировать перемещения лиц, чьи данные будут им переданы
Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Информация, которую работающие в Москве компании в соответствии с указом Сергея Собянина должны передавать властям столицы, не относится к персональным данным сотрудников. Об этом заявили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы (ДИТ), отвечая на запрос «Интерфакса».

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«Обращаем внимание на то, что номера телефонов, транспортных карт и государственных регистрационных знаков автомобилей без указания Ф. И. О. или иных сведений, позволяющих установить личность конкретного гражданина, не являются персональными данными», — заявили в пресс-службе ДИТ.

При этом в ведомстве заверили, что власти столицы не собираются контролировать перемещения лиц, чьи данные будут им переданы.

«Перед органами власти города Москвы не стоит задача определения места нахождения отдельного человека или маршрута его передвижения. Обезличенные данные позволят производить оперативную оценку эффективности реализации введенных ограничений», — пояснили в ДИТ.

6 октября Собянин обязал работодателей столицы регулярно предоставлять властям города следующие данные о переведенных в связи с распространением COVID-19 на удаленный режим работы сотрудниках:

  • номера мобильных телефонов;
  • регистрационные номера автомобилей;
  • номера социальных карт и проездных карт.
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8 октября власти Москвы заявили, что работники не имеют права отказаться предоставлять данные сведения, так как «обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами».

Опрошенные РБК юристы не пришли к единому мнению о законности требований властей Москвы. Советник юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Роман Янковский сообщал РБК, что власти столицы не обладают полномочиями для того, чтобы запрашивать личные данные сотрудников. По словам Янковского, такая обязанность должна быть установлена законом.

Однако в коллегии адвокатов Pen & Paper сообщили, что мэр действовал в рамках законодательства. Партнер компании Екатерина Тягай отметила, что в некоторых случаях согласие человека на обработку его персональных данных не требуется, например, когда оператор должен выполнить функции, возложенные законодательством.

За последние сутки в Москве выявлен 3701 случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, из которых 1001 человек госпитализирован.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Евгений Калюков
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