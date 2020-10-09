Мэрия отказалась считать персональными данными номера телефонов москвичей

В мэрии Москвы заверили, что власти столицы не собираются контролировать перемещения лиц, чьи данные будут им переданы

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Информация, которую работающие в Москве компании в соответствии с указом Сергея Собянина должны передавать властям столицы, не относится к персональным данным сотрудников. Об этом заявили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы (ДИТ), отвечая на запрос «Интерфакса».

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«Обращаем внимание на то, что номера телефонов, транспортных карт и государственных регистрационных знаков автомобилей без указания Ф. И. О. или иных сведений, позволяющих установить личность конкретного гражданина, не являются персональными данными», — заявили в пресс-службе ДИТ.

При этом в ведомстве заверили, что власти столицы не собираются контролировать перемещения лиц, чьи данные будут им переданы.

«Перед органами власти города Москвы не стоит задача определения места нахождения отдельного человека или маршрута его передвижения. Обезличенные данные позволят производить оперативную оценку эффективности реализации введенных ограничений», — пояснили в ДИТ.