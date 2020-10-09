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Пандемия коронавируса ,  
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В мэрии Москвы заявили об отсутствии намерения закрывать ночные клубы

Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Речь о закрытии баров, ночных клубов и караоке в Москве на фоне роста числа зараженных коронавирусом пока не идет. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Буквально сегодня с инициативой вышли владельцы ночных клубов, баров и караоке. С тем, чтобы каким-то образом помочь решать эти вопросы с точки зрения регулирования потоков [людей]», — сказал Немерюк.

По его предположению, на следующей неделе столичные власти могут рассмотреть какие-то дополнительные меры и, возможно, принять их.

Ведущий программы уточнил, говорит ли Немерюк о закрытии ночных клубов и караоке.

«Нет. На сегодняшний день пока речь о закрытии не идет», — пояснил он, добавив, что имеет в виду максимальное содействие нераспространению коронавирусной инфекции.

В мэрии рассмотрели возможность закрыть ночные клубы, бары и караоке
Общество
Фото:Александр Зеликов / ТАСС

Как добавил Немерюк, его коллеги предлагают формат «чекинов», при котором любой посетитель клубов или баров отмечается там «без персональных данных и чего-либо». В дальнейшем, если станет известно о заражении кого-либо из заведения, посетитель сможет в любом формате провериться и узнать «информацию о том, что в это же время кто-то находился с ним рядом», пояснил Немерюк. Это, по словам руководителя департамента торговли и услуг, позволит своевременно принять меры и не заболеть.

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Как писал 9 октября РБК, в мэрии начали рассматривать сценарий, предполагающий закрытие для посещения ночных клубов, баров и караоке. Один из источников в мэрии столицы отмечал, что речь о закрытии ресторанов, то есть мест, куда люди приходят поесть и выпить, сидя за столиками, пока не идет. «Вызывают обеспокоенность с точки зрения распространения болезни питейные и ночные заведения с большим скоплением людей», — говорил собеседник РБК.

Каким образом реализовать подобные ограничения, власти пока обсуждают, поскольку в Москве много заведений смешанного типа, которые работают днем как рестораны, а вечером — в качестве баров.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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