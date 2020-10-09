В мэрии Москвы заявили об отсутствии намерения закрывать ночные клубы

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Речь о закрытии баров, ночных клубов и караоке в Москве на фоне роста числа зараженных коронавирусом пока не идет. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Буквально сегодня с инициативой вышли владельцы ночных клубов, баров и караоке. С тем, чтобы каким-то образом помочь решать эти вопросы с точки зрения регулирования потоков [людей]», — сказал Немерюк.

По его предположению, на следующей неделе столичные власти могут рассмотреть какие-то дополнительные меры и, возможно, принять их.

Ведущий программы уточнил, говорит ли Немерюк о закрытии ночных клубов и караоке.

«Нет. На сегодняшний день пока речь о закрытии не идет», — пояснил он, добавив, что имеет в виду максимальное содействие нераспространению коронавирусной инфекции.