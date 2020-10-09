Собянин пообещал разблокировать проездные для поездок к врачу

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Социальные карты москвичей, заблокированные по решению властей, могут быть разблокированы в течение дня для поездок в городские поликлиники и онкодиспансеры для получения неотложной помощи. Об этом в своем блоге написал мэр Сергей Собянин.

Речь идет о поездок для прохождения сеансов диализа, курсов химиотерапии других неотложных процедур.

«Если речь идет о прохождении сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видах лечения по неотложным показаниям, то в течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована», — пояснил мэр.

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