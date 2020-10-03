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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Макрон в разговоре с Алиевым призвал к переговорам по Нагорному Карабаху

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте азербайджанского лидера.

«Президент Франции выразил обеспокоенность продолжением боевых действий на линии соприкосновения [в Нагорном Карабахе] и призвал к скорейшему возобновлению режима прекращения огня и переговорам», — говорится в сообщении.

Алиев, в свою очередь, рассказал, что при артиллерийских обстрелах населенных пунктов Азербайджана со стороны армянской армии погибли 19 мирных жителей, более 60 человек получили ранения, несколько сотен домов были разрушены.

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Фото:Aziz Karimov / Reuters

По его словам, ответственность за нарушение режима прекращения огня и за вооруженное противостояние в регионе полностью лежит на руководстве Армении.

Накануне состоялся телефонный разговор Макрона и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Собеседники сочли неприемлемым участие иностранных боевиков в конфликте в Нагорном Карабахе — французский президент ранее сообщал, что более 300 сирийских боевиков были переброшены через Турцию в Нагорный Карабах для участия в боевых действиях на стороне Баку.

Макрон призвал стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия и возобновить мирный процесс в соответствии с соглашением глав государств — сопредседателей «минской группы» ОБСЕ.

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Фото:Азиз Каримов / Reuters

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Военный конфликт на границе Армении и Азербайджана обострился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в провокациях. В обеих странах было введено военное положение и объявлена мобилизация. Позднее Баку и Ереван начали сообщать о потерях с обеих сторон и уничтожении вооружений.

Центр мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии передавал, что частные военные компании в Турции перебрасывают сирийских наемников в Нагорный Карабах для поддержки Баку. Также, по данным центра, своих бойцов в зону конфликта отправляет армянская диаспора в Сирии.


 

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