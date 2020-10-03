Макрон в разговоре с Алиевым призвал к переговорам по Нагорному Карабаху

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили боевые действия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на сайте азербайджанского лидера.

«Президент Франции выразил обеспокоенность продолжением боевых действий на линии соприкосновения [в Нагорном Карабахе] и призвал к скорейшему возобновлению режима прекращения огня и переговорам», — говорится в сообщении.

Алиев, в свою очередь, рассказал, что при артиллерийских обстрелах населенных пунктов Азербайджана со стороны армянской армии погибли 19 мирных жителей, более 60 человек получили ранения, несколько сотен домов были разрушены.

По его словам, ответственность за нарушение режима прекращения огня и за вооруженное противостояние в регионе полностью лежит на руководстве Армении.