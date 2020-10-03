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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян и Макрон обсудили боевые действия в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на странице армянского правительства в социальной сети Facebook.

Пашинян поблагодарил Францию «за принципиальную и конструктивную позицию» о недопустимости военных действий в регионе. Собеседники также сочли неприемлемым участие иностранных боевиков в конфликте на границе Армении и Азербайджана. В частности, речь идет о недопустимости «проникновения в регион спонсируемых Турцией террористов», указал глава армянского правительства. Французский лидер ранее заявлял, что более 300 боевиков из Сирии были переброшены через Турцию в Нагорный Карабах для участия в боевых действиях на стороне Азербайджана.

Макрон призвал стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия и возобновить мирный процесс в соответствии с соглашением глав государств — сопредседателей «минской группы» ОБСЕ.

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Фото:Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Ранее 2 октября президент России Владимир Путин и премьер Армении в третий раз почти за неделю пообщались по телефону. В ходе беседы лидеры выразили озабоченность в связи с информацией об участии в конфликте боевиков с Ближнего Востока.

1 октября лидеры России, Франции и США Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп заявили о необходимости «добросовестно и без выдвижения предварительных условий» возобновить переговоры по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе при содействии сопредседателей «минской группы».

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С 27 сентября на границе Армении и Азербайджана возобновились полномасштабные боевые действия с применением тяжелых вооружений. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта и использовании наемников из стран Ближнего Востока. В обеих странах введено военное положение, объявлена мобилизация. Азербайджан и Армения сообщают о потерях с обеих сторон и уничтожении вооружений.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека ранее сообщал, что частные военные компании в Турции перебрасывают наемников из Сирии в Нагорный Карабах для для поддержки Азербайджана. По данным центра, своих бойцов в зону конфликта отправляет также армянская диаспора в Сирии.

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