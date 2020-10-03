Пашинян и Макрон обсудили боевые действия в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эмманюэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается на странице армянского правительства в социальной сети Facebook.

Пашинян поблагодарил Францию «за принципиальную и конструктивную позицию» о недопустимости военных действий в регионе. Собеседники также сочли неприемлемым участие иностранных боевиков в конфликте на границе Армении и Азербайджана. В частности, речь идет о недопустимости «проникновения в регион спонсируемых Турцией террористов», указал глава армянского правительства. Французский лидер ранее заявлял, что более 300 боевиков из Сирии были переброшены через Турцию в Нагорный Карабах для участия в боевых действиях на стороне Азербайджана.

Макрон призвал стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия и возобновить мирный процесс в соответствии с соглашением глав государств — сопредседателей «минской группы» ОБСЕ.

Ранее 2 октября президент России Владимир Путин и премьер Армении в третий раз почти за неделю пообщались по телефону. В ходе беседы лидеры выразили озабоченность в связи с информацией об участии в конфликте боевиков с Ближнего Востока.