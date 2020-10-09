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Пандемия коронавируса ,  
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В Кремле исключили закрытие границ между регионами из-за коронавируса

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Речь о перекрытии границ регионов на фоне роста числа зараженных коронавирусной инфекцией в России не идет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Как не было, так и нет таких мер», — заверил он. При этом он указал, что определенные меры контроля въезжающих в субъект «вполне допустимы».

Еще один регион ввел ограничения на въезд из-за коронавируса
Общество
Фото:пресс-служба губернатора Орловской области

Ранее власти Орловской области приняли решение с 12 октября возобновить работу учетно-заградительных постов. Они будут стоять на федеральных трассах и на границах региона, которые проходят через Болховский, Ливенский, Мценский, Троснянский и Хотынецкий районы. Такие же посты появятся на железнодорожном вокзале в Мценске и Орле, а также на орловском автовокзале. Таким образом власти будут бороться с завозом коронавируса в регион, объяснял решение губернатор Андрей Клычков.

В Забайкальском крае начали возвращать ограничения из-за коронавируса
Общество
Фото:Jeremy Suyker / Getty Images

Орловская область стала вторым регионом, где осенью 2020 года возобновились ограничения по передвижению на транспорте. До этого власти Башкирии ввели особый порядок передвижения граждан и транспорта на территории республики. Правила действуют в Кумертау и Салавате, а также в пяти муниципальных районах: Илишевском, Ишимбайском, Куюргазинском, Мелеузовском и Туймазинском. Ограничения запрещают находиться в этих районах гражданам, которые там не проживают.

С началом распространения коронавирусной инфекции, весной, российские регионы вводили различные ограничения, в том числе и на въезд. В Москве, Нижегородской области и Татарстане действовали цифровые пропуска. Летом ограничения постепенно начали снимать.

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Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в России за последние 24 часа зафиксировали рекордное количество зараженных с начала пандемии — 12 126 случаев за сутки.

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