В Кремле исключили закрытие границ между регионами из-за коронавируса

Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Речь о перекрытии границ регионов на фоне роста числа зараженных коронавирусной инфекцией в России не идет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Как не было, так и нет таких мер», — заверил он. При этом он указал, что определенные меры контроля въезжающих в субъект «вполне допустимы».

Ранее власти Орловской области приняли решение с 12 октября возобновить работу учетно-заградительных постов. Они будут стоять на федеральных трассах и на границах региона, которые проходят через Болховский, Ливенский, Мценский, Троснянский и Хотынецкий районы. Такие же посты появятся на железнодорожном вокзале в Мценске и Орле, а также на орловском автовокзале. Таким образом власти будут бороться с завозом коронавируса в регион, объяснял решение губернатор Андрей Клычков.