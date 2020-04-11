МВД объяснило появление полицейских на въездах в Москву

Инспекторы уточняют у водителей причину въезда в столицу. По данным Русской службы Би-би-си, у них также будут узнавать причины нарушения самоизоляции, а затем часть автомобилей будут разворачивать и составлять протоколы

Фото: Михаил Фомичев / ТАСС

На въездах в Москву начали дежурить наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта и уточняют у граждан причину въезда в столицу. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по городу.

Кроме того, полицейские круглосуточно патрулируют все районы Москвы, добавили в ведомстве.

Русская служба Би-би-си со ссылкой на два источника, близких к МВД, сообщила, что власти города решили частично ограничить въезд в Москву, для чего в ночь на субботу, 11 апреля, на каждый выезд из города направили по две машины ДПС. В материале говорилось, что инспекторы будут останавливать направляющиеся в столицу автомобили и уточнять у водителей причины нарушения режима самоизоляции. Собранные данные они затем передадут районным ОВД и Роспотребнадзору.

Часть водителей при этом попросят развернуться, однако поручения закрыть город пока нет, отметили источники. «До экипажей доведена схема оформления граждан и инструкции. Тем, кто будет возмущаться и задавать много вопросов, рекомендовано вносить в протокол «неповиновение», — сообщил один из них.