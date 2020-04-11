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МВД объяснило появление полицейских на въездах в Москву

Инспекторы уточняют у водителей причину въезда в столицу. По данным Русской службы Би-би-си, у них также будут узнавать причины нарушения самоизоляции, а затем часть автомобилей будут разворачивать и составлять протоколы
Фото: Михаил Фомичев / ТАСС

На въездах в Москву начали дежурить наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта и уточняют у граждан причину въезда в столицу. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по городу.

Кроме того, полицейские круглосуточно патрулируют все районы Москвы, добавили в ведомстве.

Русская служба Би-би-си со ссылкой на два источника, близких к МВД, сообщила, что власти города решили частично ограничить въезд в Москву, для чего в ночь на субботу, 11 апреля, на каждый выезд из города направили по две машины ДПС. В материале говорилось, что инспекторы будут останавливать направляющиеся в столицу автомобили и уточнять у водителей причины нарушения режима самоизоляции. Собранные данные они затем передадут районным ОВД и Роспотребнадзору.

Часть водителей при этом попросят развернуться, однако поручения закрыть город пока нет, отметили источники. «До экипажей доведена схема оформления граждан и инструкции. Тем, кто будет возмущаться и задавать много вопросов, рекомендовано вносить в протокол «неповиновение», — сообщил один из них.

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По данным Telegram-канала Baza, полицейские спрашивают причину приезда у водителей автомобилей с регистрационными номерами из других регионов, а тех, у кого нет пропуска или московской регистрации, разворачивают назад, но не составляют протокол о нарушении изоляции.

О том, что глава ГУ МВД по Москве Олег Баранов поручил подготовить план на случай ограничения въезда в столицу и введения комендантского часа, стало известно в марте. О возможном закрытии города также сообщали «Ведомости» со ссылкой на близкие к мэрии и федеральному правительству источники. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 19 марта сообщил, что информация о введении в столице комендантского часа не соответствует действительности.

Накануне, 10 апреля, власти Москвы сообщили о запуске пропускной системы на время режима самоизоляции. По словам мэра города Сергея Собянина, на первом этапе будет введено ограничение для поездок на работу, на втором — для других поездок. В случае необходимости введения третьего этапа — затронет передвижение внутри района, отметил он.

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На следующей неделе, с 13 по 19 апреля, в столице также временно приостановят работу организации и предприятия 43 видов деятельности. В частности, запрет коснется каршеринга, а услуги такси будут ограничены.

Согласно последним данным число зараженных коронавирусом в Москве превышает 7,8 тыс. человек. Всего с начала эпидемии в России зарегистрировано более 11,9 тыс. подтвержденных случаев заболевания.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Авторы: Виктория Полякова, Наталия Анисимова
Теги: Москва, коронавирус, ограничение въезда
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