МВД объяснило появление полицейских на въездах в Москву
На въездах в Москву начали дежурить наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта и уточняют у граждан причину въезда в столицу. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по городу.
Кроме того, полицейские круглосуточно патрулируют все районы Москвы, добавили в ведомстве.
Русская служба Би-би-си со ссылкой на два источника, близких к МВД, сообщила, что власти города решили частично ограничить въезд в Москву, для чего в ночь на субботу, 11 апреля, на каждый выезд из города направили по две машины ДПС. В материале говорилось, что инспекторы будут останавливать направляющиеся в столицу автомобили и уточнять у водителей причины нарушения режима самоизоляции. Собранные данные они затем передадут районным ОВД и Роспотребнадзору.
Часть водителей при этом попросят развернуться, однако поручения закрыть город пока нет, отметили источники. «До экипажей доведена схема оформления граждан и инструкции. Тем, кто будет возмущаться и задавать много вопросов, рекомендовано вносить в протокол «неповиновение», — сообщил один из них.