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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Башкирии закрыли въезд в два города и пять районов из-за COVID-19

Все, кто не проживает на закрытых территориях, должны будут проезжать их без остановки. Исключения составят передвижения спецслужб, перемещение в экстренных случаях, а также поездки на работу
Фото:Артур Салимов / РИА Новости
Фото: Артур Салимов / РИА Новости

Власти Башкирии ввели особый порядок передвижения лиц и транспортных средств на территории республики в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом говорится в указе «О введении режима повышенной готовности», в который глава Башкортостана Радий Хабиров внес изменения.

Ограничение на передвижение введены в городах Кумертау и Салават, а также в пяти муниципальных районах — Илишевском, Ишимбайском, Куюргазинском, Мелеузовском и Туймазинском.

Граждане России, которые не проживают в указанных субъектах, а также иностранцы обязаны проезжать их без остановки. Исключение составляют только экстренные случаи, следование к месту работы или передвижение спецслужб (полиции, скорой, пожарных). Местным жителям можно будет передвигаться, получив спецпропуск.

В пресс-службе главы региона сообщили РБК, что изменения приняты для того, чтобы упорядочить нахождение на приграничных к другим регионам районах Башкирии иностранных граждан.

«Действительно, на утро 19 сентября в республике находятся свыше 1,7 тыс. граждан Киргизии. Из-за ограничительных мер они не могут пересечь границу и попасть к себе домой», — говорится в сообщении.

Указ регламентирует их пребывание на нашей территории, а также регулирует действия администраций ряда районов Башкирии в части предоставления питания и размещения, пояснили в пресс-службе. «На данный момент для всех обеспечено питание и медицинское обслуживание. Предполагается, что завтра, 20 сентября, в Оренбург прибудут представители посольства Киргизии для решения вопросов граждан», — добавили в аппарате главы Башкирии.

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Фото:Shawn Thew / EPA / ТАСС

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По данным республиканского минздрава, всего с начала пандемии в Башкирии зафиксировали 8,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Из заболевших 7,8 тыс. выздоровели, умерли 32.

За последние сутки вирус подтвердили у 33 человек. Большая часть новых случаев приходится на Уфу, где COVID-19 заболели 26 человек. Еще по два случая подтвердили в Альшеевском и Ильгинском районах, а в Татышлинском, Туймазинском и Уфимском районах — по одному.

Авторы
Михаил Юшков, Галия Набиева, Анастасия Батманова
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