Власти Башкирии закрыли въезд в два города и пять районов из-за COVID-19

Все, кто не проживает на закрытых территориях, должны будут проезжать их без остановки. Исключения составят передвижения спецслужб, перемещение в экстренных случаях, а также поездки на работу

Фото: Артур Салимов / РИА Новости

Власти Башкирии ввели особый порядок передвижения лиц и транспортных средств на территории республики в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом говорится в указе «О введении режима повышенной готовности», в который глава Башкортостана Радий Хабиров внес изменения.

Ограничение на передвижение введены в городах Кумертау и Салават, а также в пяти муниципальных районах — Илишевском, Ишимбайском, Куюргазинском, Мелеузовском и Туймазинском.

Граждане России, которые не проживают в указанных субъектах, а также иностранцы обязаны проезжать их без остановки. Исключение составляют только экстренные случаи, следование к месту работы или передвижение спецслужб (полиции, скорой, пожарных). Местным жителям можно будет передвигаться, получив спецпропуск.

В пресс-службе главы региона сообщили РБК, что изменения приняты для того, чтобы упорядочить нахождение на приграничных к другим регионам районах Башкирии иностранных граждан.

«Действительно, на утро 19 сентября в республике находятся свыше 1,7 тыс. граждан Киргизии. Из-за ограничительных мер они не могут пересечь границу и попасть к себе домой», — говорится в сообщении.