Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 октября

Рекорд по заболеваемости в России, спор о побочных эффектах фавипиравира, в Москве думают над закрытием всех баров — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,272 млн человек (плюс 12 126 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 22,2 тыс. человек (плюс 201 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1 млн заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <5000 0 <10 000 0 <15 000 0 от 15 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В России 9 октября поставлен рекорд по числу новых заражений коронавирусом за все время пандемии.

Власти Москвы изучают возможность закрытия всех баров, ночных клубов и караоке для борьбы с распространением коронавируса. Обычные кафе и рестораны при этом закрывать не планируют, только «питейные и ночные заведения с большим скоплением людей», говорят собеседники РБК.

Аналитики Сбербанка построили математическую модель, которая прогнозирует темпы заражаемости коронавирусом в России. В целом по стране этот пик может прийтись на 8 или 12 ноября, в Москве он возможен раньше. В наихудшем сценарии суточный прирост числа больных может достичь 23,3 тыс. человек к ноябрю.

СМИ сообщили о новых выявленных побочных эффектах у препарата от коронавируса фавипиравир. У принимающих его пациентов развиваются нарушения моторики. Врачи в наличии серьезных побочных эффектов при правильном использовании препарата усомнились, в Минздраве их опровергают.

Крайне маловероятно, что от COVID-19 удастся сформировать коллективный иммунитет как в странах Запада, так и в России. К такому выводу пришли опрошенные РБК западные и российские эксперты, а также аналитики Bank of America.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 35,6 млн, из них более 1,04 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 36,19 млн человек, из них более 1,05 млн скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,55 млн зараженных. Индия находится на втором месте (6,83 млн), на третьем — Бразилия (более 5 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 877 тыс.).

Дональд Трамп сможет вернуться к полноценной работе уже 10 октября, сообщил его лечащий врач.

Вашингтон считает, что Россия, Иран и Китай пытаются помешать США разработать вакцину от коронавируса, заявил глава американского Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванина. По его мнению, Россия стремится «посеять раздор и уничтожить демократию» в Соединенных Штатах.

ВОЗ сообщила о новом рекорде по числу зараженных за сутки в мире — 338 799 человек. Наибольшее количество новых случаев зафиксировали на Американском континенте, где за сутки заразились 122 715 человек. Следом идет Европа, где было зафиксировано 96,9 тыс. новых случаев. На третьем месте Юго-Восточная Азия, в этом регионе выявили 89,6 тыс. зараженных.

Отметку в 36 млн зараженных COVID-19 мир перешагнул 8 октября. Еще один миллион больных набрался за три дня — 35 млн было зафиксировано 5 октября. За месяц число зараженных выросло на 9 млн.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Президент США Дональд Трамп, заболевший коронавирусом, пообещал предоставить гражданам США такое же лечение от COVID-19, какое он получал сам, а также поставить в бесплатные больницы экспериментальные препараты, которые он принимал. При этом по подсчетам NYT, стоимость лечения президента США составила порядка $100 тыс. — в эту сумму вошло трехдневное пребывание в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида, два полета на вертолете, многочисленные тесты на коронавирус, кислород, стероиды и экспериментальное лечение путем введения коктейля из антител.

Бывший президент Украины Петр Порошенко тяжело переносит COVID-19, его состояние ухудшилось, рассказала его супруга. Ситуацию усугубляет ухудшившееся состояние его крови.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.