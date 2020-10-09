ЦИК Киргизии предложила снизить избирательный порог на фоне протестов

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Центризбирком Киргизии предложил парламенту республики снизить избирательный порог перед следующими выборами в законодательный орган. Об этом ТАСС рассказала член ЦИК Гульнара Джурабаева.

«Вчера на совещании члены ЦИК говорили о том, что необходимо снизить избирательный порог, чтобы не оставалось такого большого количества непредставленных в парламенте групп. <...> Мы утвердили [инициативу] на совещании, и письмо направлено в парламент», — сказала она.

По словам Джурабаевой, предложение о снижении избирательного порога выдвинула председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Сейчас для того, чтобы избраться в парламент, партиям необходимо набрать не менее 7% голосов. Предыдущее снижение избирательного порога прошло в июле. Тогда президент Сооронбай Жээнбеков одобрил поправки в закон о выборах президента и депутатов парламента, снизив порог с 9 до 7%. Авторы инициативы тогда поясняли, что при существующем пороге в 9% партиям необходимо тратить большие финансовые и административные ресурсы, а также иметь авторитет и поддержку среди населения. По их мнению, снижение необходимого минимума голосов способствовало бы представительству разных партий в парламенте.

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