Власти Армении запретили критиковать обороноспособность страны

Власти Армении ужесточили режим военного положения, введенны 27 сентября в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Sputnik Армения» в Telegram.

В частности, запрещается критиковать обороноспособность Армении, а также действия властей, обеспечивающих правовой режим военного положения.

«Запрещается агитация, направленная на подрыв обороноспособности и безопасности Армении», — говорится в сообщении агентства. За соблюдением новых правил будет следить полиция.

С 27 сентября на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия с применением тяжелого вооружения — стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Власти обеих стран, а также непризнанная Нагорно-Карабахская Республика ввели военное положение. Армения объявила всеобщую мобилизацию в связи с обострением конфликта, а Азербайджан — частичную.