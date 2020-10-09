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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Власти Армении запретили критиковать обороноспособность страны

Власти Армении ужесточили режим военного положения, введенны 27 сентября в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Sputnik Армения» в Telegram.

В частности, запрещается критиковать обороноспособность Армении, а также действия властей, обеспечивающих правовой режим военного положения.

«Запрещается агитация, направленная на подрыв обороноспособности и безопасности Армении», — говорится в сообщении агентства. За соблюдением новых правил будет следить полиция.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

С 27 сентября на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия с применением тяжелого вооружения — стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Власти обеих стран, а также непризнанная Нагорно-Карабахская Республика ввели военное положение. Армения объявила всеобщую мобилизацию в связи с обострением конфликта, а Азербайджан — частичную.

Страны обвиняют друг друга в обстрелах городов и сообщают об уничтожении военной техники противника.

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Президент России Владимир Путин ранее призывал стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь, а происходящее в регионе назвал трагедией.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что условием перемирия в Нагорном Карабахе является уход поддержавшей в конфликте азербайджанскую сторону Турции с Южного Кавказа. По его словам, Анкара поощряет стремления Баку вернуть Нагорный Карабах и направляет туда сирийских наемников. Армения и Азербайджан ранее обвиняли друг друга в участии в конфликте наемников из стран Ближнего Востока, в том числе из Сирии.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, условием прекращения огня в зоне конфликта называл вывод армянских военных из непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

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