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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Азербайджан сообщил об артиллерийском обстреле сел Арменией

Фото:Tofik Babayev / Xinhua / Global Look Press
Фото: Tofik Babayev / Xinhua / Global Look Press

Армянские военные обстреляли азербайджанские населенные пункты вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

«Армянские вооруженные силы с утренних часов обстреливают села Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов. Есть погибшие и раненые», — говорится в сообщении ведомства.

Также в Минобороны сообщили, что армянские вооруженные силы обстреливают села Бардинского и Агджабединского районов. В военном ведомстве добавили, что армия Азербайджана принимает адекватные меры.

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В свою очередь представитель Минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что ночью обстановка в зоне конфликта оставалась стабильно напряженной. Утром, по данным Степанян, силы Азербайджана попытались атаковать армянские позиции, однако отступили, потеряв три единицы боевой техники, а также 20 человек убитыми и ранеными.

Вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией в районе Нагорного Карабаха возобновился 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах населенных пунктов в Нагорном Карабахе и вдоль границы двух стран.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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