Азербайджан сообщил об артиллерийском обстреле сел Арменией
Армянские военные обстреляли азербайджанские населенные пункты вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.
«Армянские вооруженные силы с утренних часов обстреливают села Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов. Есть погибшие и раненые», — говорится в сообщении ведомства.
Также в Минобороны сообщили, что армянские вооруженные силы обстреливают села Бардинского и Агджабединского районов. В военном ведомстве добавили, что армия Азербайджана принимает адекватные меры.
В свою очередь представитель Минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook, что ночью обстановка в зоне конфликта оставалась стабильно напряженной. Утром, по данным Степанян, силы Азербайджана попытались атаковать армянские позиции, однако отступили, потеряв три единицы боевой техники, а также 20 человек убитыми и ранеными.