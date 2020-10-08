ОДКБ увидела вызов в переброске иностранных боевиков в зону Карабаха

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) допускает участие боевиков в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, что создает определенный вызов для всех сторон. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась в интервью RT.

«Мне сейчас трудно судить о масштабах переброски боевиков в зону конфликта. По всей видимости, она есть», — сказал Зась (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что переброска боевиков «представляет определенный вызов не только для участвующих сторон, но и для других». ОДКБ пока не рассматривает принятие дополнительных мер для противодействия этому, отметил Зась.

На вопрос о вероятном участии Турции в конфликте он сообщил журналистам, что «любое вмешательство третьих стран в этот процесс деструктивно». Зась усомнился в том, что «до этого дойдет». При этом он подчеркнул «взвешенную» и «очень осторожную» позицию ОДКБ по ситуации в Карабахе. «Это делается с той целью, чтобы не навредить переговорному процессу. Мы считаем, что все страны должны придерживаться такой позиции, в том числе и Турция», — объяснил Зась.