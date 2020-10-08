Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 77,92 (-0,18) Инвестиции, 14:29
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 91,7 (-0,11) Инвестиции, 14:29
Как инвестиционные компании управляют капиталами состоятельных людей РБК и Refinitiv, 17:44 ОДКБ увидела вызов в переброске иностранных боевиков в зону Карабаха Политика, 17:42 Moody's указало на риски для банков Армении и Азербайджана из-за Карабаха Финансы, 17:40 Дуров заявил о требовании Apple закрыть три белорусских канала в Telegram Технологии и медиа, 17:36 Что такое ReOxy-терапия и почему ее применяют после COVID-19 Стиль, 17:19 Армения сообщила о ранении российского журналиста при обстреле Карабаха Общество, 17:18 В Совфеде пообещали отказаться от резкого повышения дорожных штрафов Авто, 17:17 Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 17:14 Призера Олимпиады-2012 штангиста Албегова дисквалифицировали за допинг Спорт, 17:10 МВД усомнилось в сведениях Навального о «минировании» аэропорта Омска Общество, 17:09 Хешрейт биткоина установил новый рекорд Крипто, 17:02 Greenpeace обнаружил мертвых животных на центральном пляже Петропавловска Общество, 17:01 МВД заявило о получении сигнала о бомбе в аэропорту с Навальным через ФРГ Общество, 16:49 Трамп отказался от участия в виртуальных дебатах с Байденом Политика, 16:48
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

ОДКБ увидела вызов в переброске иностранных боевиков в зону Карабаха

Фото:Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) допускает участие боевиков в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, что создает определенный вызов для всех сторон. Об этом заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась в интервью RT.

«Мне сейчас трудно судить о масштабах переброски боевиков в зону конфликта. По всей видимости, она есть», — сказал Зась (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что переброска боевиков «представляет определенный вызов не только для участвующих сторон, но и для других». ОДКБ пока не рассматривает принятие дополнительных мер для противодействия этому, отметил Зась.

Шойгу обсудил Карабах с министрами обороны Армении и Азербайджана
Политика

На вопрос о вероятном участии Турции в конфликте он сообщил журналистам, что «любое вмешательство третьих стран в этот процесс деструктивно». Зась усомнился в том, что «до этого дойдет». При этом он подчеркнул «взвешенную» и «очень осторожную» позицию ОДКБ по ситуации в Карабахе. «Это делается с той целью, чтобы не навредить переговорному процессу. Мы считаем, что все страны должны придерживаться такой позиции, в том числе и Турция», — объяснил Зась.

Ранее об участии иностранных боевиков в азербайджанско-армянском конфликте заявлял директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. По данным разведки, в зону конфликта приезжают боевики запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» и других. По оценкам Нарышкина, в регионе сейчас несколько тысяч радикалов и они собираются «заработать на новой карабахской войне».

О появлении боевиков в Карабахе также говорил президент Франции Эмманюэль Макрон. В начале октября он сообщил, что на сторону Азербайджана из Сирии через Турцию для участия в военном конфликте были переброшены более 300 исламистов.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

Все заявления об участии в конфликте иностранных боевиков, переброшенных через Турцию, власти Азербайджана и Турции опровергают. От Франции президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал извинений за слова Макрона о наемниках. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос об участии Турции в карабахском конфликте говорил, что в Кремле фиксируются все заявления международных лидеров, а информация тщательно анализируется.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

Нагорный Карабах
Материалы по теме
Главу Службы нацбезопасности Армении уволили на фоне конфликта в Карабахе
Политика
Интервью Пашиняна РБК о Карабахе и гарантиях России. Полное видео
Политика
В Кремле заявили об отсутствии у России обязательств перед Карабахом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter