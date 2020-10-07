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Глава МЧС вылетел на место пожара в Рязанскую область

Евгений Зиничев
Евгений Зиничев (Фото: МЧС России / Global Look Press)

Министр чрезвычайных ситуаций России Евгений Зиничев вылетел в Скопинский район Рязанской области, где произошел пожар на складе боеприпасов бывшей воинской части. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

«В готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России, 50 человек и четыре единицы техники ЦСООР «Лидер», в том числе две пиротехнические аварийно-спасательные машины, а также специалисты ВНИИПО с робототехническим комплексом тяжелого класса», — уточняется на сайте ведомства.

В министерстве также подчеркнули, что к тушению привлечены 100 человек и 26 единиц техники. По предварительной информации, из 14 населенных пунктов эвакуировали 1600 человек, передает МЧС.

Пожар на складе боеприпасов под Рязанью. Фоторепортаж
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Днем 7 октября на территории бывший воинской части в Рязанской области начался пожар, в результате которого стали взрываться боеприпасы. Возгорание произошло на территории воинской части в селе Шелемишевские хутора Скопинского района. Как сообщали в пресс-службе Западного военного округа, на площадку, где хранились артиллерийские боеприпасы, огонь перекинулся с загоревшейся травы.

пожар Рязанская область МЧС Евгений Зиничев
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