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После взрыва боеприпасов в Рязанской области госпитализировали 5 человек

Фото:МЧС России
Фото: МЧС России

Пять человек госпитализированы после пожара и взрыва на территории бывшей воинской части в Рязанской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Два человека находятся в Скопинской больнице, в том числе женщина в тяжелом состоянии, и трое находятся в Ряжском районе», — сообщили в пресс-службе.

В ГУ МЧС по Рязанской области сообщили РБК, что, по предварительной информации, из близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км эвакуировали более 2300 человек.

«Их размещение организовано в ПВР на базе учебных заведений и больниц, расположенных на безопасном расстоянии от эпицентра взрывов», — добавили в ведомстве.

Всего на месте происшествия работают 430 человек личного состава рязанского МЧС, 57 единиц техники и пожарный поезд. Кроме того, в готовности остаются 190 человек и 21 единица техники, а также самолеты Ил-76, вертолет Ми-8 и три пожарных поезда.

Взрывы на территории бывшей воинской части в Рязанской области. Видео
Общество

Пожар на территории бывшей воинской части произошел 7 октября, затем там начались взрывы боеприпасов. Как сообщала пресс-служба Западного военного округа, на склад огонь перекинулся с загоревшейся травы. На место происшествия прибыл глава МЧС Евгений Зиничев.

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