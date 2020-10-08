Число пострадавших при пожаре в Рязанской области увеличилось до 13

Фото: МЧС России

Количество пострадавших в результате пожара и взрывов на территории складов с боеприпасами в Рязанской области увеличилось до 13 человек. Об этом сообщили РБК в пресс-службе губернатора региона.

«Десять находятся в Скопинской районной больнице, один из них находится в реанимации. Три человека в Ряжской районной больнице, их состояние средней степени тяжести», — передали в пресс-службе.

Пожар на складе боеприпасов воинской части в селе Шелемишевские Хутора Скопинского района произошел 7 октября. Из-за возгорания начали взрываться снаряды. Сначала губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщал о пяти пострадавших. В МЧС доложили об эвакуации 2300 человек.

Из-за этого происшествия власти ввели режим ЧС на территории Скопинского и Ряжского районов. Также было перекрыто движение по федеральной трассе «Каспий», которая проходит вблизи складов, позже движение восстановили.