МВД усомнилось в сведениях Навального о «минировании» аэропорта Омска

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Источники, из которых Алексей Навальный получил данные о заминировании аэропорта Омска, перед тем как туда экстренно сел его самолет, вызывают вопрос. Об этом заявил заместитель начальника Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов.

«Вызывает также вопрос, откуда, из каких источников эти сведения появились у одного из лиц, вовлеченных в доследственную проверку. Проще говоря, откуда у господина Навального, находившегося в клинике «Шарите» и только по сообщениям оттуда, пришедшего в себя, появились такие сведения, которых, повторюсь, нигде не было», — указал он.

При этом сообщения о минировании аэропорта в Омске появились еще во время посадки самолета с Навальным. Так, Telegram-канал Aviaincidents написал 20 августа, что омский аэропорт «заминировали» в 7:34 мск. А о посадке самолета с Навальным в Омске агентство «Интерфакс» сообщило в 7:17 мск, ТАСС — в 7:03 мск. Позже, 26 августа, издание Znak.com сообщило со ссылкой на ведущего специалиста по внутрикорпоративным коммуникациям аэропорта Омска Галину Гавришу, что в аэропорту Омска проводилась эвакуация из-за сообщений о минировании. О том, что Навального вывели из комы, клиника «Шарите» сообщила 7 сентября.

В МВД также заявили, что ложное сообщение о минировании аэропорта поступило 20 августа в Ленинский районный суд Омска с почтового сервиса, чьи сервера расположены на территории Германии. Генпрокуратура России передала немецкой стороне просьбу содействовать российскому следствию в установлении личности отправителя письма. По уточнению представителя МВД, в нем говорилось о заминировании не только городского аэропорта, но и районных судов, железнодорожного вокзала, отделения почты и банков. Возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 207 УК (ложное сообщение об акте терроризма).