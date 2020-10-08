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Отравление Навального ,  
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МВД усомнилось в сведениях Навального о «минировании» аэропорта Омска

Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Источники, из которых Алексей Навальный получил данные о заминировании аэропорта Омска, перед тем как туда экстренно сел его самолет, вызывают вопрос. Об этом заявил заместитель начальника Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов.

«Вызывает также вопрос, откуда, из каких источников эти сведения появились у одного из лиц, вовлеченных в доследственную проверку. Проще говоря, откуда у господина Навального, находившегося в клинике «Шарите» и только по сообщениям оттуда, пришедшего в себя, появились такие сведения, которых, повторюсь, нигде не было», — указал он.

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При этом сообщения о минировании аэропорта в Омске появились еще во время посадки самолета с Навальным. Так, Telegram-канал Aviaincidents написал 20 августа, что омский аэропорт «заминировали» в 7:34 мск. А о посадке самолета с Навальным в Омске агентство «Интерфакс» сообщило в 7:17 мск, ТАСС — в 7:03 мск. Позже, 26 августа, издание Znak.com сообщило со ссылкой на ведущего специалиста по внутрикорпоративным коммуникациям аэропорта Омска Галину Гавришу, что в аэропорту Омска проводилась эвакуация из-за сообщений о минировании. О том, что Навального вывели из комы, клиника «Шарите» сообщила 7 сентября.

В МВД также заявили, что ложное сообщение о минировании аэропорта поступило 20 августа в Ленинский районный суд Омска с почтового сервиса, чьи сервера расположены на территории Германии. Генпрокуратура России передала немецкой стороне просьбу содействовать российскому следствию в установлении личности отправителя письма. По уточнению представителя МВД, в нем говорилось о заминировании не только городского аэропорта, но и районных судов, железнодорожного вокзала, отделения почты и банков. Возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 207 УК (ложное сообщение об акте терроризма).

Дежурная часть полиции, как отметил Попов, была проинформирована об угрозе 20 августа в 5:23 по мск. Полицейские и Росгвардия выехали по указанным адресам, предметов, которые могли бы представлять опасность, нигде не нашли. Во время проверок сотрудников и посетителей учреждений временно эвакуировали, из аэропорта вывели 238 человек. Работу служб, которые обеспечивают безопасность полета, не прерывали. В какое время в аэропорту проводилась эвакуация, полиция не уточнила.

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Навальный ранее поблагодарил пилотов, которые быстро сели в Омске, несмотря на объявление об угрозе присутствия взрывчатки в аэропорту. По мнению политика, план тех, кто собирался его убить, опирался на то, что в полете оппозиционеру не успеют оказать необходимую медицинскую помощь. Однако Навального, по его словам, спасли «цепь счастливых случайностей» и «четкие действия добрых людей».

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После посадки его госпитализировали, пациент впал в кому. Позже Навального перевезли на лечение в Берлин. Немецкие врачи сообщили 14 сентября, что пациент начал вставать с больничной койки, 23 сентября его выписали из стационара.

Немецкая военная лаборатория нашла в организме политика следы яда из группы запрещенного вещества «Новичок». Результаты подтвердили специалисты Франции и Швеции, а позже и эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В ОЗХО указали, что он отравлен токсином, похожим на боевые вещества из группы «Новичок», но не включенным в Конвенцию о запрещении химического оружия. 

Европарламент в связи с делом Навального принял в начале сентября резолюцию об ужесточении санкций в отношении России, в нее включена остановка строительства газопровода «Северный поток-2». Лидеры ЕС также неоднократно призывали Кремль прояснить случившееся.

Российские власти, в свою очередь, заявляли о необоснованности обвинений в адрес России и указывали, что Германия не способствует расследованию дела и не предоставляет российским специалистам необходимые данные.

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