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Нарышкин назвал русофобской версию отравления Навального спецслужбами

Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин отказался комментировать версию оппозиционера Алексея Навального об его отравлении российскими спецслужбами. Об этом сообщает ТАСС.

«Комментировать такую довольно тупую русофобскую пропаганду, я просто считаю, нет смысла», — сказал Нарышкин. Он также добавил, что «вряд ли кто-либо ждал от этого человека [Навального] чего-либо, хотя бы близко похожего на правду».

Ранее Алексей Навальный в интервью журналисту Юрию Дудю заявил, что его могли отравить сотрудники ФСБ или СВР по указанию президента России Владимира Путина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сказанное Навальным, отметил, что ничего нового в деле оппозиционера не произошло.

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Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, где политика госпитализировали. В больнице он впал в кому. Главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев связал ухудшение самочувствия Навального с нарушением обмена веществ.

Через некоторое время оппозиционера перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Позже власти Германии, а затем специалисты ОЗХО заявили, что Навальный был отравлен токсином, похожим на боевые вещества из группы «Новичок», но не включенным в Конвенцию о запрещении химического оружия.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что спасли Навального именно в России, в этом участвовали «от пилотов и врачей до президента». Он также предположил, что случившееся было инсценировкой зарубежных стран, чтобы создать напряжение в России в момент подведения итогов выборов в Белоруссии.

Сейчас состояние политика стабильно. Его уже выписали из больницы, но он еще продолжает лечение в Германии.

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