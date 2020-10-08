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Протесты в Киргизии ,  
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«Пропавший» президент Киргизии обсудил со спикером парламента импичмент

Сооронбай Жээнбеков, чье местоположение неизвестно ни МВД страны, ни Совету безопасности, обсудил со спикером парламента свой возможный импичмент. В пресс-службе подчеркивают, что он остается легитимным главой государства
Сооронбай Жээнбеков
Сооронбай Жээнбеков (Фото: Владимир Воронин / EPA / ТАСС)

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провел телефонный разговор со спикером Жогорку Кенеш (парламента страны) Мыктыбеком Абдылдаевым, сообщает 24.kg со ссылкой на пресс-службу главы государства. Одной из тем беседы стал возможный импичмент главы государства.

«В ходе переговоров был затронут вопрос и об импичменте, который обсуждается в стенах парламента. Президент подчеркнул, что сейчас он видит важным вопрос, как я уже говорила, вернуть ситуацию в правовое поле, произвести кадровые назначения, выполнить свою миссию в рамках конституционных полномочий. После этого Сооронбай Жээнбеков готов обсудить этот и другие оставшиеся вопросы, в том числе касающиеся его самого», — передала пресс-служба президента содержание разговора.

При этом Жээнбеков подчеркнул, что он сам, как президент, и Жогорку Кенеш являются легитимными органами власти в стране, и их задача «ускорить процесс возвращения в правовое поле и выведут страну из режима ожидания».

Сейчас точное нахождение Сооронбая Жээнбекова неизвестно, сообщали ранее Совбез страны и МВД. Пресс-секретарь главы государства утверждает, что Жээнбеков не покидал Бишкек. При этом администрация президента (Белый дом) была захвачен протестующими еще 6 октября.

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Политика
Сооронбай Жээнбеков

Накануне Жээнбеков в обращении, опубликованном в Facebook, заявлял о том, что он ведет переговоры со всеми политическими силами с целью вернуть ситуацию в стране в правовое русло. Сейчас в Киргизии сложилось несколько центров власти. После протестов 6 октября, вызванных прошедшими парламентскими выборами, сформировано два параллельных координационных совета оппозиции, один из которых объявил о роспуске действующего состава парламента. Итоги самих выборов признаны недействительными. Парламент заседает в неполном составе.

Некоторые депутаты Жогорку Кенеш призывали к импичменту президента. В частности, лишить полномочий президента предлагал Мирлан Жеенчороев, лидер партии «Республика».

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Автор
Георгий Тадтаев
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