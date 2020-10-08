Кремль сообщил о судьбе переданного спецслужбам разговора «Майка и Ника»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 октября
USD ЦБ: 77,92 (-0,18) Инвестиции, 14:29
Курс евро на 9 октября
EUR ЦБ: 91,7 (-0,11) Инвестиции, 14:29
В Москве задержали участниц Pussy Riot Общество, 14:51 Разделить интернет: как страны пытаются найти национальные границы Сети Индустрия 4.0, 14:44  «Пожалуйста, наденьте маску»: за что наказывают ретейлеров в пандемию Pro, 14:41 Песков сравнил ситуацию в Киргизии с бардаком и хаосом Политика, 14:38 Бывший тренер «Спартака» опроверг назначение в «Уфу» Спорт, 14:33 Омский токсиколог ответил на обвинения Навального Общество, 14:33 На грани фантастики: как отличить реальные технологии от выдуманных. Тест РБК и Mail.ru Cloud Solutions, 14:25 В МВД объяснили появление Тихановской в базе розыска по России Политика, 14:23 Китайский свиток XIV века продали с аукциона за $48,1 млн Стиль, 14:20 Кремль сообщил о судьбе переданного спецслужбам разговора «Майка и Ника» Политика, 14:19 Премьер-лига поддержала обвиненный в нарушениях на стадионе «Спартак» Спорт, 14:13 Нарышкин назвал русофобской версию отравления Навального спецслужбами Политика, 14:12 Нобелевку по литературе присудили поэтессе из США Общество, 14:08 В Дагестане сообщили о падении неизвестного снаряда Общество, 14:02
Отравление Навального ,  
0 

Кремль сообщил о судьбе переданного спецслужбам разговора «Майка и Ника»

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

В Кремле нет детальной информации об экспертизе якобы перехваченных белорусской стороной переговоров между Варшавой и Берлином о ситуации с политиком Алексеем Навальным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У нас, собственно, какой-то детальной информации на этот счет нет. Очевидно, что российские спецслужбы сделали с этими записями то, что было необходимо», — ответил Песков на вопрос о том, появилась ли дополнительная информация по этим материалам.

При этом представитель Кремля не уточнил, что именно нужно было сделать с этими записями.

В начале сентября Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, опубликовал аудиозапись якобы перехваченного разговора Берлина и Варшавы, в котором обсуждается в том числе фальсификация результатов отравления российского оппозиционера Алексея Навального.

Лукашенко сообщил Мишустину о фальсификации слов Меркель по Навальному
Политика
<p>Михаил Мишустин и Александр Лукашенко</p>

На записи собеседники разговаривают по-английски и называют друг друга Ник и Майк. Один из них говорит, что «материалы по Навальному» готовы и будут переданы в администрацию канцлера Германии Ангелы Меркель. Второй собеседник заявляет, что «идет война», поэтому все методы хороши.

Лукашенко рассказал премьер-министру России Михаилу Мишустину, что перехваченная запись разговора «Варшавы и Берлина» доказывает, что никакого отравления Навального не было, а заявления Меркель являются фальсификацией. Лукашенко пообещал подготовить соответствующие материалы и направить в ФСБ.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

«Если специальные службы посчитают необходимым, они сделают соответствующий доклад главе государства», — комментировал тогда сообщения о перехваченной беседе Песков.

И Польша, и Германия опровергли данные об этом разговоре.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Из-за этого самолет экстренно посадили в Омске, где политика госпитализировали. Спустя два дня его перевезли на лечение в Германию.

В начале сентября правительство ФРГ сообщило о том, что в организме Навального были найдены следы яда из группы «Новичок». В Кремле обвинения в применении боевого яда назвали провокацией. Российская сторона утверждает, что не причастна к отравлению, а все запасы «Новичка» были уничтожены.

Дмитрий Песков спецслужбы
Материалы по теме
Навальный прокомментировал диагноз главного омского токсиколога
Общество
СМИ узнали детали санкций против России из-за отравления Навального
Политика
СМИ узнали об идее санкций против «сотрудников ГРУ» из-за Навального
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter