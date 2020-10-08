Кремль сообщил о судьбе переданного спецслужбам разговора «Майка и Ника»

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

В Кремле нет детальной информации об экспертизе якобы перехваченных белорусской стороной переговоров между Варшавой и Берлином о ситуации с политиком Алексеем Навальным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У нас, собственно, какой-то детальной информации на этот счет нет. Очевидно, что российские спецслужбы сделали с этими записями то, что было необходимо», — ответил Песков на вопрос о том, появилась ли дополнительная информация по этим материалам.

При этом представитель Кремля не уточнил, что именно нужно было сделать с этими записями.

В начале сентября Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, опубликовал аудиозапись якобы перехваченного разговора Берлина и Варшавы, в котором обсуждается в том числе фальсификация результатов отравления российского оппозиционера Алексея Навального.