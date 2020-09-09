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Отравление Навального ,  
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Песков назвал не делом Кремля анализ «разговора Варшавы и Берлина»

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

ФСБ проведет анализ предоставленной президентом Белоруссии записи разговора межу Берлином и Варшавой об отравлении оппозиционера Алексея Навального и передаст полученные сведения Кремлю, если почитает необходимым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает агентство «РИА Новости».

«Если специальные службы посчитают необходимым, они сделают соответствующий доклад главе государства. Это не дело Кремля — анализировать такие специальные материалы», — сказал он.

Лукашенко заявил о неизвестной части перехваченной беседы о Навальном
Политика
Александр Лукашенко

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его разведка перехватила разговор между представителями Берлина и Варшавы, в котором говорится о фальсификации отравления Навального. Данные передали российским спецслужбам.

Позднее белорусский телеканал ОНТ опубликовал аудиозапись разговора на английском языке между двумя мужчинами. Они говорят о материалах по Навальному и о том, что российскому президенту Владимиру Путину «надо отбить охоту сунуть нос в дела Беларуси» и «утопить его в проблемах». Правительства Польши и Германии опровергли данные о разговоре.

В Минске опубликовали «перехваченный разговор Варшавы и Берлина»
Политика

Позднее Лукашенко заявил, что в открытом доступе находится не полная запись разговора. По словам президента, существует скрытая неопубликованная часть. Она есть в доступе только у белорусского правительства и ФСБ России.

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Навальный почувствовал себя плохо утром 20 августа. Сначала его госпитализировали в омскую клинику, однако спустя два дня оппозиционера перевезли на лечение в Берлин в госпиталь «Шарите». Позднее правительство Германии сообщило, что в организме политика обнаружили следы яда из той же группы, что и «Новичок». В тот же день канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Кремль к ответу и заявила, что отравление было попыткой прекратить деятельность Навального.

Теги: Дмитрий Песков, ФСБ, Белоруссия, Кремль
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