Песков назвал не делом Кремля анализ «разговора Варшавы и Берлина»

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

ФСБ проведет анализ предоставленной президентом Белоруссии записи разговора межу Берлином и Варшавой об отравлении оппозиционера Алексея Навального и передаст полученные сведения Кремлю, если почитает необходимым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает агентство «РИА Новости».

«Если специальные службы посчитают необходимым, они сделают соответствующий доклад главе государства. Это не дело Кремля — анализировать такие специальные материалы», — сказал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его разведка перехватила разговор между представителями Берлина и Варшавы, в котором говорится о фальсификации отравления Навального. Данные передали российским спецслужбам.

Позднее белорусский телеканал ОНТ опубликовал аудиозапись разговора на английском языке между двумя мужчинами. Они говорят о материалах по Навальному и о том, что российскому президенту Владимиру Путину «надо отбить охоту сунуть нос в дела Беларуси» и «утопить его в проблемах». Правительства Польши и Германии опровергли данные о разговоре.