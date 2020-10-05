Лавров напомнил обнаружившее следы яда в организме Навального учреждение

Сергей Лавров (Фото: МИД РФ / Global Look Press)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание на то, что немецкие врачи из клиники «Шарите» не обнаружили следов отравления в организме оппозиционера Алексея Навального, это сделали специалисты бундесвера. Об этом он сказал на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса в России, трансляция велась в Facebook МИД.

«Они [врачи в Омске] не обнаружили никаких следов боевых отравляющих веществ, они об этом честно сказали. Но обращаю ваше внимание, что и в клинике «Шарите» не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике Бундесвера», — сказал Лавров.

Москву тревожит то, что партнеры, держа все в тайне, пытаются «наводить тень на плетень», отметил он.

«Мы хотим добиться истины и будем ее добиваться», — добавил министр.

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