Глава Росстата сделал прививку от коронавируса «Спутник V»

Руководитель Росстата Павел Малков привился от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

«Мне удалось избежать болезни, хотя достаточно много людей рядом перенесли коронавирусную инфекцию, в том числе два моих заместителя. Также я принял участие в тестировании вакцины, привился в числе «экспериментаторов», — сказал Малков.

Он отметил, что в Росстате коронавирусом переболели около 500 человек. При этом, по его словам, в системе статистике внедрены цифровые технологии использование видеоконференцсвязи и другие меры, чтобы сотрудники могли работать удаленно и избежать риска заражения COVID-19.

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