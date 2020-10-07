Чубайс заразился коронавирусом

Глава «Роснано» пожаловался на невысокую температуру и кашель, заверив, что работоспособность полностью сохранил. После заражения COVID-19 Чубайс перешел на самоизоляцию

Анатолий Чубайс (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил в своем Facebook, отметив, что положительный тест был сдан «после командировки».

«Есть небольшая температура и кашель. Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется», — пояснил Чубайс.

Глава «Роснано» отметил, что свое заражение COVID-19 считает подтверждением правильности решения о переводе сотрудников компании на удаленный режим работы.

«Нельзя недооценивать опасность, берегите себя, носите маски и перчатки», — добавил Чубайс, обращаясь к подписчикам своей странице в Facebook.

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