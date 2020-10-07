Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 78,09 (-0,42) Инвестиции, 14:07
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 91,81 (-0,71) Инвестиции, 14:07
Теннисистка Кенин вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» Спорт, 17:30 Kia назвала дату старта российских продаж нового Mohave Авто, 17:29 Паруса или пузыри: во что вкладывают опытные инвесторы РБК и СберПервый, 17:25 Россияне поблагодарили Дерипаску за свое освобождение из плена в Гвинее Общество, 17:19 Глава МЧС вылетел на место пожара в Рязанскую область Общество, 17:18 Главврач больницы в Коммунарке объяснил очереди из скорых Общество, 17:16 Чубайс заразился коронавирусом Политика, 17:05 СК обыскал офис оператора московских электричек по делу о хищении Общество, 17:04 Чиновница связала обморок 13 детей с волнением от патриотических песен Общество, 16:58 В базе российского МВД появились данные о розыске Светланы Тихановской Политика, 16:58 Как получить диплом Global EMBA в Австрии, не уезжая надолго из России РБК и WU Executive Academy, 16:56 ФРГ поддержит санкции при отказе России прояснить ситуацию с Навальным Политика, 16:53 Евсеев объяснил отставку с поста главного тренера «Уфы» уходом «химии» Спорт, 16:49 «Открыли новую эру». Ученые пояснили, за что дали Нобелевку по химии Технологии и медиа, 16:45
Пандемия коронавируса ,  
0 

Чубайс заразился коронавирусом

Глава «Роснано» пожаловался на невысокую температуру и кашель, заверив, что работоспособность полностью сохранил. После заражения COVID-19 Чубайс перешел на самоизоляцию
Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сообщил в своем Facebook, отметив, что положительный тест был сдан «после командировки».

«Есть небольшая температура и кашель. Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется», — пояснил Чубайс.

Глава «Роснано» отметил, что свое заражение COVID-19 считает подтверждением правильности решения о переводе сотрудников компании на удаленный режим работы.

«Нельзя недооценивать опасность, берегите себя, носите маски и перчатки», — добавил Чубайс, обращаясь к подписчикам своей странице в Facebook.

Запись в facebook пользователя anatoly.chubays

Супруга Чубайса, Авдотья Смирнова, отказалась от комментариев.

В начале пандемии COVID-19 Чубайс говорил, что потери потери экономики России из-за распространения инфекции будут измеряться триллионами рублей.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей
Экономика
Анатолий Чубайс

За последние сутки в России выявлено 11 тыс. 115 случаев заражения COVID-19, что стало одним из самых высоких показателей с момента начала пандемии (абсолютный максимум — 11 тыс. 656 — был зафиксирован 11 мая). Наибольшее число новых заражений выявлено в следующих регионах:

  • Москва — 3229;
  • Сантк-Петербург — 456;
  • Московская область — 395;
  • Ростовская область — 255;
  • Нижегородская область — 227

За те же сутки в России умерли 202 человека, ранее заразившихся COVID-19. Это максимальный результат с 1 июля.

Автор
Евгений Калюков
Материалы по теме
Чубайс оценил потери России от коронавируса в триллионы рублей
Экономика
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 октября
Общество
Вирусологи оценили совет по предотвращению тяжелого развития COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter