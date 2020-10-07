Представитель ВОЗ в России предложила научиться жить с коронавирусом

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Людям нужно научиться жить с коронавирусом и сохранять общества как можно более открытыми, стараясь при этом быстрее разрывать цепочки передачи COVID-19. Об этом «РИА Новости» сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, ранее Европе удалось «вытеснить» COVID-19, но не удалось его победить. «Настало время, когда мы все должны научиться жить с этим вирусом и при этом постараться найти способ сохранить наши общества как можно более открытыми и как можно быстрее разрывать любые цепочки передачи вируса и контролировать инфекцию», — сказала Вуйнович.

За последний месяц в России и других странах увеличился суточный прирост зараженных коронавирусом. Во многих странах возобновились связанные с COVID-19 ограничительные меры. Так, в Берлине ввели ночной комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 06:00.

Эпидемиологическая ситуация ухудшилась во Франции, Испании и Великобритании.