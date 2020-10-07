В Берлине решили ужесточить ограничения из-за роста больных коронавирусом

Сенат Берлина принял решение об ужесточении ограничений на фоне увеличения больных коронавирусом. Об этом сообщает газета Berliner Morgenpost.

Согласно решению властей, речь идет о закрытии магазинов, баров, ресторанов и клубов в ночное время, а также ограничении числа посетителей частных мероприятий.

Для магазинов, баров, ресторанов и клубов будет введен ночной комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 06:00.

Также вводятся ограничения на посещение частных торжеств в закрытых помещениях. Таким образом, число посетителей сокращается с 25 до 10 человек. При этом с 23:00 до 06:00 будет разрешено собираться группам не более пяти человек, в том числе и на открытом воздухе.

Новые меры вступят в силу с 00:00 10 октября и будут действовать до 31 октября.

Врачи Германии объявили о начале второй волны коронавируса в стране в начале августа. Как отмечала председатель объединения немецких врачей Marburger Bund Сузанне Йона, в ФРГ наблюдается повторный, плавный рост заболеваемости вирусом. При этом тогда она отмечала, что по количеству заражений вторую волну нельзя сравнивать с показателями марта и апреля.

Председатель объединения немецких врачей заверила, что немецкие клиники подготовлены ко второй волне коронавируса, так как она приходит медленно.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Германии зарегистрировано более более 303 тыс. случаев заражения COVID-19. Умерли 9546 человек.