В России за сутки зарегистрировали 10,4 тыс. случаев COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 78,09 (+0,81) Инвестиции, 02 окт, 14:08
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 91,58 (+0,85) Инвестиции, 02 окт, 14:08
Как получить диплом Global EMBA в Австрии, не уезжая надолго из России РБК и WU Executive Academy, 11:37 Как работа сделала современного человека именно таким — The Economist Pro, 11:28 СМИ сообщили о контракте футболиста сборной России с «Локомотивом» Спорт, 11:28 Власти Азербайджана сообщили об обстрелах со стороны Армении Политика, 11:23 Правительство обязало регионы отчитываться о проблемах обманутых пайщиков Экономика, 11:05 Имавов дебютировал в UFC с победы над американцем Уилльямсом Спорт, 11:02 Врач летит на помощь: дайджест Индустрии 4.0 Индустрия 4.0, 11:00  За сутки в России умерли 107 человек с коронавирусом Общество, 10:52 В Москве за сутки выявили 3,3 тыс. заразившихся COVID Общество, 10:49 Люди и атомы: как работают с ядерными технологиями каждый день «РБК Стиль» и «Росатом», 10:48 В России за сутки зарегистрировали 10,4 тыс. случаев COVID-19 Общество, 10:45 Пробы воды, песка и погибших животных с Камчатки отправлены в Москву Общество, 10:35 Если вы еще не «топ»: как получить должность руководителя Pro, 10:29 Пять хоккеистов минского «Динамо» изолированы после заражения COVID-19 Спорт, 10:29
Пандемия коронавируса ,  
0 

В России за сутки зарегистрировали 10,4 тыс. случаев COVID-19

Это первый случай с середины мая, когда суточное число заболевших оказалось выше 10 тыс. Всего в стране известно о 1,2 млн заразившихся коронавирусом
Фото:Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

За последние сутки в России выявили 10 499 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Суточное число заболевших превысило отметку 10 тыс. впервые с 15 мая.

Всего в стране с начала пандемии стало известно об 1 215 001 заболевшем, из них 979 143 человек выздоровели, а 214 500 сейчас проходят лечение.

Больше всего новых пациентов с коронавирусом выявили за сутки в Москве (3327), общее число больных в столице выросло до 303 940. Это самый высокий показатель по России, за Москвой идут Подмосковье, где известно о 74 631 случае заражения, и Санкт-Петербург — там зарегистрировали 44 358 больных.

Также за последние 24 часа в России умерли 107 человек с подтвержденным коронавирусом. С учетом этих случаев общее число смертей после заболевания в стране выросло до 21 358, по информации федерального штаба.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 октября
Общество

Эти данные расходятся со статистикой смертей Росстата. По последним данным ведомства, только с апреля по август умерли 45 663 человека, болевших COVID-19. Разница объясняется тем, что Росстат учитывает смерти от всех причин, даже если коронавирус не являлся основной причиной и не оказал существенного влияния на развитие осложнений у больного.

С конца сентября в России продолжается рост числа заболевших COVID-19. Вице-премьер Татьяна Голикова объясняла всплеск несоблюдением масочного режима и участием в массовых мероgриятиях. При этом она ссылалась на результаты опроса заболевших. Она отмечала, что суточный показатель заболеваемости вырос с 3,1 до 5,5 на 100 тыс. населения.

Читайте на РБК Pro
Как стать Cпикером: cоветы основателя re:Store Евгения Бутмана Как управлять талантами в эру «масштабного бунтарства» — часть I Билл Гейтс — о безумии конспирологов и новом Стиве Джобсе Стратегия Иванушки-дурачка: как топ-менеджеру выйти из тупика за 9 шагов

Голикова напомнила, что соблюдение мер предосторожности позволит россиянам избежать повторного ввода ограничений.

Президент Владимир Путин тогда признал, что жители страны устали от соблюдения мер и ограничений, и отметил, что они им «надоели». При этом он призвал власти и врачей терпеливо и настойчиво разъяснять людям реалии и предлагать меры защиты граждан, которые не будут их обременять.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Мария Лисицына
коронавирус
Материалы по теме
За сутки в России умерли 107 человек с коронавирусом
Общество
Twitter начнет удалять пожелания Трампу смерти от коронавируса
Политика
Порошенко госпитализировали с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter