В России за сутки зарегистрировали 10,4 тыс. случаев COVID-19

Это первый случай с середины мая, когда суточное число заболевших оказалось выше 10 тыс. Всего в стране известно о 1,2 млн заразившихся коронавирусом

Фото: Александр Щербак / ТАСС

За последние сутки в России выявили 10 499 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Суточное число заболевших превысило отметку 10 тыс. впервые с 15 мая.

Всего в стране с начала пандемии стало известно об 1 215 001 заболевшем, из них 979 143 человек выздоровели, а 214 500 сейчас проходят лечение.

Больше всего новых пациентов с коронавирусом выявили за сутки в Москве (3327), общее число больных в столице выросло до 303 940. Это самый высокий показатель по России, за Москвой идут Подмосковье, где известно о 74 631 случае заражения, и Санкт-Петербург — там зарегистрировали 44 358 больных.

Также за последние 24 часа в России умерли 107 человек с подтвержденным коронавирусом. С учетом этих случаев общее число смертей после заболевания в стране выросло до 21 358, по информации федерального штаба.