В Нагорном Карабахе объявили сбор мужчин старше 18 лет

Араик Арутюнян (Фото: ArayikHarutyunian / Facebook)

После обострения ситуации в Нагорном Карабахе власти Нагорно-карабахской республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Об этом сообщил президент непризнанной республики Араик Арутюнян на видео, опубликованном его пресс-секретарем Ваграмом Погосяном на Facebook.

«Исходя из сложившейся ситуации, созвано внеочередное заседание Национального собрания. Выступая перед депутатами, я заявил, что объявил военное положение и всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет», — сказал Арутюнян.

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