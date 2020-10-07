СК показал видео взятия проб воды у побережья Камчатки
Следственный комитет опубликовал видео взятия проб воды в Авачинском заливе на Камчатке.
На видео видно, как специалисты СК берут пробы воды на лодке и с берега.
Ранее следователи завели два уголовных дела по ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды). Как указали в ведомстве, первоначальные исследования образцов свидетельствуют о загрязнителе в воде, который по консистенции схож с техническим маслом или другим веществом, включающим нефтесодержащие компоненты.