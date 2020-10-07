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Загрязнение воды на Камчатке ,  
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СК показал видео взятия проб воды у побережья Камчатки

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ
Video

Следственный комитет опубликовал видео взятия проб воды в Авачинском заливе на Камчатке.

На видео видно, как специалисты СК берут пробы воды на лодке и с берега.

Ранее следователи завели два уголовных дела по ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды). Как указали в ведомстве, первоначальные исследования образцов свидетельствуют о загрязнителе в воде, который по консистенции схож с техническим маслом или другим веществом, включающим нефтесодержащие компоненты.

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Фото:Александр Пирагис / РИА Новости

Как указали в СК, проверяются версии, что источником загрязнения могут являться территории полигонов, прилегающих к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа Камчатского края, где располагаются захоронения ядохимикатов.

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В Генпрокуратуре заявили, что при исследовании песка и воды с Халактырского пляжа на Камчатке обнаружились следы горюче-смазочных материалов. На данный момент исследования продолжаются, проверяют побережье Большой, Средней и Малой Лагерных бухт, а также Авачинской бухты.

Сообщения о загрязнении акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа на Камчатке начали появляться в конце сентября. Об изменении цвета воды и массовой гибели морских животных в частности сообщали серферы, которые также жаловались на першение в горле и жжение в глазах из-за купания в тех местах. В минздраве Камчатского края сообщали, что за медицинской помощью с жалобами на ухудшение зрения с начала сентября обращались девять человек, в том числе ребенок.

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