Вирусологи оценили совет по предотвращению тяжелого развития COVID-19

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 78,09 (-0,42) Инвестиции, 14:07
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 91,81 (-0,71) Инвестиции, 14:07
Минфин поставил новый рекорд по наращиванию госдолга Финансы, 16:01 Деньги на колесах: как бизнес становится мобильным и как это сделать РБК и VW коммерческие автомобили, 15:59 Нацбанк Киргизии отключил систему банковских переводов из-за рубежа Общество, 15:57 Глава МИД Армении посетит Москву Политика, 15:53 Отдел кадров VS служба охраны труда: как эффективно разделить работу Pro, 15:51 Путин счел, что слова Байдена о щенке в адрес Трампа приподнимают Россию Политика, 15:49 Пожар на складе боеприпасов под Рязанью. Фоторепортаж Общество, 15:49  В районе пожара на складе боеприпасов эвакуируют 10 поселков Общество, 15:48 Акции «Совкомфлота» частично отыграли падение после обвала на 13% Инвестиции, 15:43 Вадим Евсеев стал третьим за сезон уволенным тренером в Премьер-лиге Спорт, 15:33 Власти обсудят скидки на поставки бензина на Дальний Восток Бизнес, 15:32 Швейцарский порядок: разобраться с собственными финансами РБК и TAG Heuer, 15:29 СМИ узнали детали санкций против России из-за отравления Навального Политика, 15:20 Песков не стал комментировать сравнение Навального с молодым Ельциным Политика, 15:12
Пандемия коронавируса ,  
0 

Вирусологи оценили совет по предотвращению тяжелого развития COVID-19

Врач измеряет уровень кислорода в крови у пациента с помощью пульсоксиметра
Врач измеряет уровень кислорода в крови у пациента с помощью пульсоксиметра (Фото: Hector Vivas / Getty Images)

Чтобы не пропустить признаки COVID-19, можно следить за уровнем кислорода в крови с помощью пульсоксиметра, который покажет, что «что-то идет не так». Об этом сказал РБК академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

Так он прокомментировал совет заведующей терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе врача-инфекциониста Галины Гольцман следить за кислородом в крови даже без тяжелых симптомов COVID-19. По ее словам, больной может не замечать низкого уровня насыщения крови кислородом, так как в начале будет чувствовать себя хорошо.

Путин заявил о еще не отступившей угрозе коронавируса в России
Политика
<p>Владимир Путин</p>

«Сейчас легко купить пульсоксиметр, который измеряет пульс и насыщение кислородом. Когда уровень падает до критической отметки до 93, это может говорить о том, что что-то идет не так», — отметил вирусолог.

Ученый также добавил, что для профилактики коронавируса необходимо много дышать свежим воздухом и уделить внимание своим хроническим заболеваниям. «Надо заняться свои здоровьем. Больше всего страдают люди с какой-то хроникой: сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями легких, люди с повышенным весом», — сказал Виталий Зверев.

При этом главный инфекционист ЦАО Москвы столичного департамента здравоохранения Илья Акинфиев заявил РБК, что при проявлении любых симптомов ОРВИ людям необходимо обращаться за медицинской помощью, покупать пульсоксиметр не обязательно.

Вирусолог допустил более интенсивную вторую волну коронавируса
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

«Здоровому человеку пульсоксиметр не нужен, он необходим только людям с пневмонией. Любая симптоматика ОРВИ требует обращения за медицинской помощью. И врач тогда осмотрит и скажет: нужен пульсоксиметр или нет. Просто так покупать прибор я не вижу смысла, потому что мы получим либо дефицит приборов, либо умышленное завышение цен», — сказал Акинфиев.

В Москве число заболевших выросло на 3 229 человек, за сутки госпитализировали 1035 пациентов. За последнюю неделю в столице было госпитализировано на 13% больше людей с COVID-19, чем за предыдущую, отмечали в оперативном штабе.

Прирост заболевших в России составил 11 115 за сутки. С начала эпидемии COVID-19 в России заболели свыше 1,24 млн человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

новости коронавирус пандемия заболеваемость
Материалы по теме
Вирусологи оценили вероятность наличия врожденной защиты от COVID-19
Общество
Вирусологи оценили сроки роста заболеваемости COVID-19 в России
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 октября
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter