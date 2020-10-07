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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки выявили свыше 3 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 3229 человек. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

По данным оперативного штаба, за сутки в Москве госпитализировали 1035 пациентов с коронавирусом. Число находящихся на искусственной вентиляции легких по сравнению со вчерашним днем возросло на 4%, сейчас на ИВЛ в столичных больницах находятся 264 человека.

Среди новых заболевших больше всего людей в возрасте от 18 до 45 лет: их доля составила 40,3%. Следом (29,4%) идет возрастная группа от от 46 до 65 лет. Наименьших процент заразившихся (5,4%) составляют люди старше 80 лет.

В России зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 с начала июля
Общество
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

С начала эпидемии в столице коронавирусом заразились 314 788 человек. Из них скончались 5 442 заболевших (41 за сутки), выздоровели — 256 362 (1262 за сутки).

Москва лидирует по количеству заболевших среди российских регионов. В целом в стране за сутки выявили 11 115 новых случаев заражения. Общее число заразившихся с начала эпидемии превысило 1,2 млн.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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