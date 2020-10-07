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Пандемия коронавируса ,  
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Врач назвала способы не пропустить признаки тяжелого развития COVID-19

Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19, следует следить за уровнем насыщения крови кислородом даже при отсутствии тяжелых симптомов, чтобы не пропустить признаки тяжелого развития болезни. Об этом сообщила в беседе с «РИА Новости» заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

«Есть такое явление, которое в медицине называют «счастливой гипоксией» — когда больной может не замечать низкой сатурации (насыщение крови кислородом. — РБК), чувствуя себя при этом вначале хорошо», — рассказала Гольцман.

По ее словам, если сатурация упала ниже 94%, то даже при нормальном самочувствии необходимо ехать в больницу.

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Для отслеживания своего состояния врач посоветовала приобрести пульсоксиметр — специальный прибор, который измеряет сатурацию.

Гольцман также рекомендовала в случае слабо выраженных симптомов лечить вирус как обычный грипп: соблюдать покой, принимать теплое питье и при необходимости — жаропонижающее на основе парацетамола. При этом нужно как можно скорее сдавать тест на COVID-19 и изолироваться при появлении первых же симптомов ОРВИ, добавила врач.

Ранее американские ученые выяснили, что решающее значение в тяжелом протекании коронавируса может иметь недостаток интерферона, который помогает организму защищаться от вирусов. Они отметили, что у части пациентов с тяжелым течением COVID-19 интерферонный ответ был нарушен из-за генетических отклонений или из-за нежелательных антител, которые атакуют сам интерферон.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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