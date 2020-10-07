Врач назвала способы не пропустить признаки тяжелого развития COVID-19

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Пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией COVID-19, следует следить за уровнем насыщения крови кислородом даже при отсутствии тяжелых симптомов, чтобы не пропустить признаки тяжелого развития болезни. Об этом сообщила в беседе с «РИА Новости» заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

«Есть такое явление, которое в медицине называют «счастливой гипоксией» — когда больной может не замечать низкой сатурации (насыщение крови кислородом. — РБК), чувствуя себя при этом вначале хорошо», — рассказала Гольцман.

По ее словам, если сатурация упала ниже 94%, то даже при нормальном самочувствии необходимо ехать в больницу.

Для отслеживания своего состояния врач посоветовала приобрести пульсоксиметр — специальный прибор, который измеряет сатурацию.