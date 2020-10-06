Вирусолог допустил более интенсивную вторую волну коронавируса
Вторая волна эпидемии коронавируса осенью будет интенсивнее, чем весной, но общество перенесет ее легче, так как медицина готова, сообщил РБК Анатолий Альтштейн, вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.
«То, как сейчас идет прирост, похоже, что вторая волна будет более интенсивной, мы преодолеваем весенние рекорды. Но нужно иметь в виду, что медицина к ней гораздо более готова, чем к той. Есть опыт врачей, койки, наличие лекарств», — сказал вирусолог.
Он также предположил, что рост заболеваемости продлится еще неделю-две, а затем выйдет на плато.
Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, в свою очередь, отметила, что сегодня число новых случаев заболевания COVID-19 в регионах, кроме Москвы, выше, чем было весной.
«Но летальность падает, поэтому вирус либо ослабевает, либо мы просто более активно тестируем», — указала она в разговоре с РБК. По ее словам, что будет — в целом зависит от поведения населения.
По ее словам, единственный способ защитить себя от вируса, пока не выработан коллективный иммунитет, — соблюдать все необходимые меры, что позволит прервать цепочку заражений. При этом Попович добавила, что говорить о ситуации в стране в целом довольно сложно: регионы различаются по заболеваемости.
Врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал РБК, что о более высокой интенсивности второй волны говорить пока рано. «По цифрам, которые предоставляют по госпитализации, волна примерно такая же. Единственное, она наслаивается на сезонные заболевания — простудные, ОРВИ, грипп», — отметил врач.
За прошедшие сутки в России выявили 11 615 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Суточный прирост по COVID-19 приблизился к пику: самый большой показатель, зафиксированный 11 мая, составлял 11 656 случаев инфицирования. Всего с начала эпидемии в стране было зарегистрировано 1,23 млн случаев заболевания COVID-19. В Москве впервые с мая за день обнаружили более 4 тыс. заразившихся.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко накануне заявил, что избежать новой волны COVID-19 можно «малыми затратами», соблюдая все рекомендованные меры предосторожности, включая личную гигиену, ношение масок и соблюдение социальной дистанции. «Не нужно испытывать систему на прочность — и собственное здоровье тем более», — призвал он.