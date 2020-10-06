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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусолог допустил более интенсивную вторую волну коронавируса

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Вторая волна эпидемии коронавируса осенью будет интенсивнее, чем весной, но общество перенесет ее легче, так как медицина готова, сообщил РБК Анатолий Альтштейн, вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи.

«То, как сейчас идет прирост, похоже, что вторая волна будет более интенсивной, мы преодолеваем весенние рекорды. Но нужно иметь в виду, что медицина к ней гораздо более готова, чем к той. Есть опыт врачей, койки, наличие лекарств», — сказал вирусолог.

Он также предположил, что рост заболеваемости продлится еще неделю-две, а затем выйдет на плато.

Власти Москвы сообщили о двух антирекордах по коронавирусу в городе
Общество
Фото:Татьяна Макеева / Reuters

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, в свою очередь, отметила, что сегодня число новых случаев заболевания COVID-19 в регионах, кроме Москвы, выше, чем было весной.

«Но летальность падает, поэтому вирус либо ослабевает, либо мы просто более активно тестируем», — указала она в разговоре с РБК. По ее словам, что будет — в целом зависит от поведения населения.

По ее словам, единственный способ защитить себя от вируса, пока не выработан коллективный иммунитет, — соблюдать все необходимые меры, что позволит прервать цепочку заражений. При этом Попович добавила, что говорить о ситуации в стране в целом довольно сложно: регионы различаются по заболеваемости.

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Врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал РБК, что о более высокой интенсивности второй волны говорить пока рано. «По цифрам, которые предоставляют по госпитализации, волна примерно такая же. Единственное, она наслаивается на сезонные заболевания — простудные, ОРВИ, грипп», — отметил врач.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

За прошедшие сутки в России выявили 11 615 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Суточный прирост по COVID-19 приблизился к пику: самый большой показатель, зафиксированный 11 мая, составлял 11 656 случаев инфицирования. Всего с начала эпидемии в стране было зарегистрировано 1,23 млн случаев заболевания COVID-19. В Москве впервые с мая за день обнаружили более 4 тыс. заразившихся.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко накануне заявил, что избежать новой волны COVID-19 можно «малыми затратами», соблюдая все рекомендованные меры предосторожности, включая личную гигиену, ношение масок и соблюдение социальной дистанции. «Не нужно испытывать систему на прочность — и собственное здоровье тем более», — призвал он.

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