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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 октября

Юристы поспорили о законности новых требований в Москве, цена одной дозы вакцины не превысит 1 тыс. руб., власти Петербурга пригрозили новым карантином — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
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Заразились
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Умерли
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,23 млн человек (плюс 11 615 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 21,6 тыс. человек (плюс 188 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 988 тыс. заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом — максимальное число с июня.
  • Юристы, как и весной, разошлись во мнениях относительно того, можно ли считать законными требования властей Москвы к работодателям передавать им данные о работающих на удаленке сотрудниках. Одни эксперты указывают, что работники вправе не предоставлять работодателям такие сведения для дальнейшей передачи в мэрию, другие говорят, что это допустимо по закону с некоторыми условиями.
  • В Санкт-Петербурге ограничительные меры в рамках борьбы с COVID-19 будут введены в прежних объемах в том случае, если жители города и юрлица не будут взаимно соблюдать требования санитарной безопасности, предупредил вице-губернатор Евгений Елин.

  • Цена одной дозы отечественной вакцины от коронавирусной инфекции не будет превышать 1 тыс. руб., заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 35,34 млн, из них более 1,03 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 35,8 млн человек, из них более 1,04 млн скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,5 млн зараженных. Индия находится на втором месте (6,68 млн), на третьем — Бразилия (более 4,93 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 862 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Дональд Трамп, которого накануне выписали из военного госпиталя, куда он попал с COVID-19, сообщил, что чувствует себя отлично. Он намерен принять участие в дебатах с Джозефом Байденом, которые пройдут 15 октября.
  • В Берлине ужесточают ограничения на фоне всплеска числа больных. Для магазинов, баров, ресторанов и клубов будет введен ночной комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 6:00. Также вводятся ограничения на посещение частных торжеств в закрытых помещениях. Новые меры вступят в силу с 0:00 10 октября и будут действовать до 31 октября.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев
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