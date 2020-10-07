Пандемия коронавируса , 07 окт, 09:17
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 октября
Юристы поспорили о законности новых требований в Москве, цена одной дозы вакцины не превысит 1 тыс. руб., власти Петербурга пригрозили новым карантином — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК
Коронавирус
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,23 млн человек (плюс 11 615 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 21,6 тыс. человек (плюс 188 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 988 тыс. заболевших.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом — максимальное число с июня.
- Юристы, как и весной, разошлись во мнениях относительно того, можно ли считать законными требования властей Москвы к работодателям передавать им данные о работающих на удаленке сотрудниках. Одни эксперты указывают, что работники вправе не предоставлять работодателям такие сведения для дальнейшей передачи в мэрию, другие говорят, что это допустимо по закону с некоторыми условиями.
- В Санкт-Петербурге ограничительные меры в рамках борьбы с COVID-19 будут введены в прежних объемах в том случае, если жители города и юрлица не будут взаимно соблюдать требования санитарной безопасности, предупредил вице-губернатор Евгений Елин.
- Цена одной дозы отечественной вакцины от коронавирусной инфекции не будет превышать 1 тыс. руб., заявил глава ФАС Игорь Артемьев.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 35,34 млн, из них более 1,03 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 35,8 млн человек, из них более 1,04 млн скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i
- Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,5 млн зараженных. Индия находится на втором месте (6,68 млн), на третьем — Бразилия (более 4,93 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 862 тыс.).
Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
- Дональд Трамп, которого накануне выписали из военного госпиталя, куда он попал с COVID-19, сообщил, что чувствует себя отлично. Он намерен принять участие в дебатах с Джозефом Байденом, которые пройдут 15 октября.
- В Берлине ужесточают ограничения на фоне всплеска числа больных. Для магазинов, баров, ресторанов и клубов будет введен ночной комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 6:00. Также вводятся ограничения на посещение частных торжеств в закрытых помещениях. Новые меры вступят в силу с 0:00 10 октября и будут действовать до 31 октября.
Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i