Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 7 октября

Юристы поспорили о законности новых требований в Москве, цена одной дозы вакцины не превысит 1 тыс. руб., власти Петербурга пригрозили новым карантином — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,23 млн человек (плюс 11 615 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 21,6 тыс. человек (плюс 188 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 988 тыс. заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <5000 0 <10 000 0 <15 000 0 от 15 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Москве за сутки умер 41 пациент с коронавирусом — максимальное число с июня.

Юристы, как и весной, разошлись во мнениях относительно того, можно ли считать законными требования властей Москвы к работодателям передавать им данные о работающих на удаленке сотрудниках. Одни эксперты указывают, что работники вправе не предоставлять работодателям такие сведения для дальнейшей передачи в мэрию, другие говорят, что это допустимо по закону с некоторыми условиями.

В Санкт-Петербурге ограничительные меры в рамках борьбы с COVID-19 будут введены в прежних объемах в том случае, если жители города и юрлица не будут взаимно соблюдать требования санитарной безопасности, предупредил вице-губернатор Евгений Елин.

Цена одной дозы отечественной вакцины от коронавирусной инфекции не будет превышать 1 тыс. руб., заявил глава ФАС Игорь Артемьев.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 35,34 млн, из них более 1,03 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 35,8 млн человек, из них более 1,04 млн скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,5 млн зараженных. Индия находится на втором месте (6,68 млн), на третьем — Бразилия (более 4,93 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 862 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Дональд Трамп, которого накануне выписали из военного госпиталя, куда он попал с COVID-19, сообщил, что чувствует себя отлично. Он намерен принять участие в дебатах с Джозефом Байденом, которые пройдут 15 октября.

В Берлине ужесточают ограничения на фоне всплеска числа больных. Для магазинов, баров, ресторанов и клубов будет введен ночной комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 6:00. Также вводятся ограничения на посещение частных торжеств в закрытых помещениях. Новые меры вступят в силу с 0:00 10 октября и будут действовать до 31 октября.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

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