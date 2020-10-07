Детский омбудсмен Кузнецова переболела коронавирусом

Анна Кузнецова (Фото: Global Look Press)

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова и ее семья переболели коронавирусом, сообщает «РИА Новости».

«Переболели, слава богу, не в сложной форме, особенно дети», — сообщила омбудсмен. По словам Кузнецовой, она и муж перенесли болезнь достаточно легко, то, что они переболели коронавирусом, подтвердил тест на антитела.

«Дело в том, что муж — священник, они находятся в храмах без средств защиты. Отчасти я понимала, что, наверное, все-таки мы заболеем», — отметила она. Кузнецова сообщила, что в связи с этим их пожилые родственники уехали жить в другое место.

Ранее на этой неделе коронавирусом заразились губернатор Омской области Александр Бурков, мэр Магнитогорска Сергей Бердников и мэр Благовещенска Олег Имамеев.