Мэр Благовещенска заразился коронавирусом

Мэр Благовещенска Олег Имамеев заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на странице в Instagram.

«Мой очередной тест [на коронавирус] дал положительный результат. Симптомов никаких нет. Конечно, буду находиться на самоизоляции», — написал Имамеев.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Амурской области выявлено 4437 случаев заболеваний коронавирусом. Выздоровели 3934 человек. Умерли 52 человека.

С середины января в регионе действует режим повышенной готовности.

Однако в апреле местные власти сняли запрет на работу десятков предприятий, организаций социального обслуживания, фотостудий, а также салонов красоты и других организаций в сфере услуг.

В июне были сняты ограничения на занятия в спортивных клубах с соблюдением санитарных мер. В середине июля в регионе заработали учреждения общепита, а в августе — развлекательные центры для детей.

В сентябре возобновили профосмотры и диспансеризацию, а также разрешили проводить массовые спортивные мероприятия. В октябре был снят запрет на посещение театров и читальных залов библиотек и архивов.