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Губернатор Омской области заразился коронавирусом

Александр Бурков
Александр Бурков (Фото: Global Look Press)

Губернатор Омской области Александр Бурков заболел коронавирусной инфекцией. Об этом он сообщил в Instagram.

«Вчера при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошел тест на коронавирус. Симптомов нет, и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат», — написал Бурков.

Он отметил, что уходит на самоизоляцию и будет работать дистанционно. Участие Буркова во всех мероприятиях отменено.

Материал дополняется

Автор
Михаил Котляр
коронавирус Омская область губернатор Александр Бурков
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