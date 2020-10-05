У мэра Магнитогорска обнаружили коронавирус

Сергей Бердников (Фото: admin_mgn / Instagram)

Глава Магнитогорска Сергей Бердников заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в Telegram администрации города.

«Болезнь протекает в легкой форме, Сергей Николаевич [Бердников] лечится дома на самоизоляции», — уточнили в администрации.

Согласно последним данным мэрии города, в Магнитогорске подтверждено 2187 случаев COVID-19, из них 1714 пациентов выздоровели после прохождения лечения. Всего в Челябинской области с начала пандемии было выявлено 17 106 случаев заболевания коронавирусом, 12 973 пациента выздоровели.

Ранее 5 октября губернатор Омской области Александр Бурков рассказал, что накануне при подготовке к мероприятию с главами других регионов прошел тест на коронавирус, который дал положительный результат. По его словам, он чувствует себя хорошо и никаких симптомов не чувствует, но уйдет на самоизоляцию и будет работать дистанционно.