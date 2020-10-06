Глава Союза банков Киргизии заявил об опустошенных банкоматах в стране

Жители Киргизии не могут снять средства со счетов в банкоматах, так как аппараты отключены, а деньги из них изъяты. Об этом заявил президент Союза банков страны Анвар Абдраев, передает Sputnik Киргизия.

«Сегодня были изъяты средства из банкоматов, чтобы не проводились операции, автоматы отключены», — сказал Абдраев.

Он напомнил, что во время протестов в 2005 и 2010 годах некоторые люди взламывали банкоматы.

При этом, по словам Абдраева, скорее всего завтра офисы коммерческих банков и банкоматы заработают.

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