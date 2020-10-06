Пресненский суд направил дело Ефремова на апелляцию в Мосгорсуд

Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Пресненский районный суд направил дело Михаила Ефремова в Мосгорсуд на рассмотрение апелляционной жалобы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда первой инстанции.

8 сентября Пресненский суд приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам в колонии общего режима. Ефремов был признан виновным в ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Также артиста обязали выплатить компенсацию старшему сыну Захарова в размере 800 тыс. руб.

В конце сентября гражданская жена погибшего попросила отменить приговор Ефремову и направила ходатайство в суд о признании ее потерпевшей.

Апелляционную жалобу на рассмотрение в суд также направил защитник Ефремова Роман Филиппов. В ней говорится, что артист раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда, так как его позиция была «обусловлена давлением» бывшего адвоката Эльмана Пашаева.



Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. По данным экспертизы, в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.