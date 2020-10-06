Собянин пообещал штрафовать не отчитывающиеся об удаленке компании

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Столичные компании будут обязаны еженедельно информировать правительство Москвы о переводе сотрудников на удаленный формат работы. В противном случае их ожидают штрафы или приостановка деятельности. Об этом в своем блоге написал мэр города Сергей Собянин.

Он напомнил, что работодатели в Москве обязаны перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников. Это предписание действует до 28 октября.

«Непредоставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой наложение штрафа или приостановление деятельности в соответствии со ст. 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — написал мэр.

Согласно указанной статье КоАП, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности может привести к предупреждению или административному штрафу в размере от 1 тыс. до 30 тыс. руб. для граждан. Для должностных лиц сумма штрафа начинается от 10 тыс. руб., для предпринимателей без юридического лица — от 30 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс.