Собянин пообещал штрафовать не отчитывающиеся об удаленке компании

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 78,51 (+0,38) Инвестиции, 14:00
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 92,52 (+0,86) Инвестиции, 14:00
Нарышкин назвал «принципиально новое» в конфликте в Карабахе Политика, 15:34 Минфин разработал упрощенный порядок маркировки алкоголя Общество, 15:31 Пережившие кризис: десять историй об успешном малом бизнесе РБК и Райффайзенбанк, 15:29 Росбанк предложил предпринимателям новые пакеты услуг Партнерский материал, 15:22 Парламент Киргизии не смог собрать кворум для внеочередного заседания Политика, 15:22 В полном ауте: считаем цифры и развенчиваем мифы аутстаффинга Pro, 15:13 «Зенит» объявил о покупке бразильского полузащитника Спорт, 15:08 В России увеличат сборы с букмекерских контор Спорт, 15:07 Современные тренды озеленения городов Партнерский материал, 15:00 Минтруд сообщил о занижении прожиточного минимума в 61 регионе России Экономика, 14:58 СМИ сообщили об отказе олимпийской чемпионки тренировать Косторную Спорт, 14:49 Исинбаева запуталась в целях по массовому спорту на заседании с Путиным Спорт, 14:46 Собянин пообещал штрафовать не отчитывающиеся об удаленке компании Общество, 14:46 Нет причин переживать. Почему 140 000 биткоинов от Mt.GOX не обрушат курс Крипто, 14:43
Пандемия коронавируса ,  
0 

Собянин пообещал штрафовать не отчитывающиеся об удаленке компании

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Столичные компании будут обязаны еженедельно информировать правительство Москвы о переводе сотрудников на удаленный формат работы. В противном случае их ожидают штрафы или приостановка деятельности. Об этом в своем блоге написал мэр города Сергей Собянин.

Он напомнил, что работодатели в Москве обязаны перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников. Это предписание действует до 28 октября.

«Непредоставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой наложение штрафа или приостановление деятельности в соответствии со ст. 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — написал мэр.

Согласно указанной статье КоАП, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности может привести к предупреждению или административному штрафу в размере от 1 тыс. до 30 тыс. руб. для граждан. Для должностных лиц сумма штрафа начинается от 10 тыс. руб., для предпринимателей без юридического лица — от 30 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс.

Собянин назвал залог стабилизации ситуации с коронавирусом
Общество
Фото:Александр Щербак / ТАСС

В связи с информированием о переводе на удаленку мэр также выпустил указ, согласно которому работодатели должны предоставлять администрации номера мобильных телефонов, транспортных карт и автомобилей сотрудников, работающих в удаленном режиме.

По словам Собянина, с каждым днем эпидемиологическая ситуация в столице становится все сложнее. Только за последние сутки в Москве заболели 4082 человека, что составляет более трети всех случаев заражения, за сутки выявленных в России. По мнению вирусологов, рост заболеваемости продолжится в ближайшие месяцы.

Читайте на РБК Pro
Назло Кавасаки: как лояльность победила в России компетентность Миллиардер-дауншифтер: как продавец ипотеки озолотился на сравнении цен Так говорит Греф: людей с «ядерным двигателем» внутри мало Наем с понижением: стоит ли бывшего управленца брать на линейную позицию

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

коронавирус Москва Сергей Собянин
Материалы по теме
Собянин заявил о ставшей более драматичной ситуации с COVID-19 в Москве
Общество
Собянин назвал залог стабилизации ситуации с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter