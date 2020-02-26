К посольству Киргизии в Москве пришел мужчина с зашитым ртом

Фото: Григорий Собченко / РИА Новости

От посольства Киргизии в Москве в полицию доставили мужчину, подошедшего к зданию дипмиссии с зашитым ртом, сообщает телеканал РЕН ТВ. Источник РБК в правоохранительных органах подтвердил, что мужчина с зашитым ртом был передан медикам.

«Его мотивы неясны», — добавил собеседник РБК.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что не владеют информацией об инциденте. В пресс-службе посольства Киргизии в Москве РБК сообщили, что такого инцидента не было.

Telegram-канал Mash сообщает, что протестующий выступил в поддержку бывшего депутата парламента Киргизии Садира Жапарова. «Свободу Садиру Жапарову, я буду голодать за свою страну, за свою родину, за светлое будущее», — цитирует Mash надпись на плакате протестующего.

Издание Baza уточняет, что 30-летний мужчина сам зашил себе рот перед тем как выйти на одиночный пикет.