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В Совфеде оценили вероятность введения режима самоизоляции для всех

Фото:Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Режим самоизоляции для пожилых людей в России, скорее всего, придется вводить, при этом всеобщей самоизоляции не будет, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Режима самоизоляции для лиц старшего возраста вряд ли удастся избежать, для остальных требования будут мягче», — сказал Рязанский.

Он отметил, что сейчас возможности медицины позволяют не вводить повторно режим изоляции для всех. Сенатор призвал бережно относиться к пожилым, а также предложил ужесточить требования к соблюдению мер безопасности. Он рассказал, что ехал на работу на маршрутке, где «только два-три человека» надели маски. «Нужно жестче требовать соблюдения мер безопасности», — добавил он.

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В то же время сенатор допустил новое закрытие российских границ в связи с ростом числа заболевших COVID-19.

«Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому», — сказал Рязанский. По его мнению, «чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений».

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В России второй день подряд выявлено свыше 10 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 1,225 млн.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее призвала граждан соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, чтобы не пришлось возвращаться к жестким ограничениям. «У нас с вами нет выбора: либо мы соблюдаем все те меры безопасности, которые предписаны врачами, и тем самым снижаем нагрузку на коечный фонд, либо мы идем в самоизоляцию, чего мы допустить не хотим, не будем, и не собираемся», — заявила она. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что возможность повторного введения в стране ограничений из-за коронавирусной инфекции пока не обсуждается.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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<5000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Власти Москвы рекомендовали пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, до 28 октября включительно перейти на режим самоизоляции.

1 октября мэр столицы Сергей Собянин обязал компании с 5 октября перевести на удаленку не менее 30% сотрудников. Позднее заместитель мэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов рекомендовал постепенно переводить на удаленную работу до половины работников.

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