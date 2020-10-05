В России умерли 117 человек с коронавирусом за сутки

Это на десять человек больше, чем днем ранее. Всего от COVID-19 в стране умерли 21 475 человек. В восьми российских регионах число летальных случаев больше 500

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России за последние 24 часа от COVID-19 умерли 117 человек. Об этом утром 5 октября сообщили в оперативном штабе по борьбе с эпидемией.

Общее количество умерших от коронавируса в стране достигло 21 475 человек. Днем ранее смертность составила 107 человек.

Кроме Москвы, Петербурга и Подмосковья еще в пяти регионах число летальных случаев превысило 500: