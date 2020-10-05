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В России умерли 117 человек с коронавирусом за сутки

Это на десять человек больше, чем днем ранее. Всего от COVID-19 в стране умерли 21 475 человек. В восьми российских регионах число летальных случаев больше 500
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России за последние 24 часа от COVID-19 умерли 117 человек. Об этом утром 5 октября сообщили в оперативном штабе по борьбе с эпидемией.

Общее количество умерших от коронавируса в стране достигло 21 475 человек. Днем ранее смертность составила 107 человек.

Кроме Москвы, Петербурга и Подмосковья еще в пяти регионах число летальных случаев превысило 500:

  • Дагестан (647);
  • Свердловская область (615);
  • Нижегородская область (590);
  • Красноярский край (561);
  • Ростовская область (541).

В Москве выявили более 3,5 тыс. новых случаев заражения COVID-19
Общество
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Второй день подряд после майского пика заболеваемости в России выявляют больше 10 тыс. инфицированных. 5 октября вошло в пятерку дней с наибольшим суточным показателем. Всего количество заразившихся с начала эпидемии составило 1,225 млн человек.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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Кроме того, 5 октября Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику по COVID-19 во всем мире в режиме реального времени, насчитал более 35 млн заболевших на планете. Менее чем за месяц число носителей вируса увеличилось на 8 млн.

В США по-прежнему больше всего инфицированных — 7,4 млн. На втором месте Индия с 6,5 млн, на третьем — Бразилия (4,9 млн). Россия занимает в этом списке четвертую строчку.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус Россия жертвы
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В России второй день подряд выявили больше 10 тыс. заболевших COVID
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