В России умерли 117 человек с коронавирусом за сутки
В России за последние 24 часа от COVID-19 умерли 117 человек. Об этом утром 5 октября сообщили в оперативном штабе по борьбе с эпидемией.
Общее количество умерших от коронавируса в стране достигло 21 475 человек. Днем ранее смертность составила 107 человек.
Кроме Москвы, Петербурга и Подмосковья еще в пяти регионах число летальных случаев превысило 500:
- Дагестан (647);
- Свердловская область (615);
- Нижегородская область (590);
- Красноярский край (561);
- Ростовская область (541).