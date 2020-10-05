В Москве за сутки от коронавируса вылечились 913 человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 913 человек. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает столичный оперативный штаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 253 944 человек», — добавила она.

Ранее стало известно, что за 4 октября общее число летальных исходов от коронавируса в Москве увеличилось на 27 человек, составив 5370.

В столице с начала пандемии было зарегистрировано 303 940 случаев заболевания, 253 031 пациент выздоровел после прохождения лечения.