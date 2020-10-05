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В Москве за сутки от коронавируса вылечились 913 человек

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 913 человек. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает столичный оперативный штаб.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 253 944 человек», — добавила она.

Ранее стало известно, что за 4 октября общее число летальных исходов от коронавируса в Москве увеличилось на 27 человек, составив 5370.

В столице с начала пандемии было зарегистрировано 303 940 случаев заболевания, 253 031 пациент выздоровел после прохождения лечения.

В Москве утвердили единый стандарт лечения COVID-19 в стационарах
Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ракова также заявила, что в Москве был принят единый стандарт лечения больных коронавирусной инфекцией в стационарах, который включает использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер.

Рост числа больных коронавирусной инфекцией в столице начался в конце сентября. Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщал, что ежедневное число госпитализаций в столице за предыдущую неделю выросло на 30%. Накануне мэр столицы Сергей Собянин объявил, что число госпитализированных с COVID-19 в Москве приближается к 1 тыс. человек в сутки, среди которых много в тяжелом состоянии.

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В связи с ухудшением обстановки с коронавирусом в Москве столичные власти обязали компании перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, а также продлили на неделю каникулы школьникам. Ряд московских школ и вузов начали переходить на дистанционный формат обучения.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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