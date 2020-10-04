В Москве за сутки умерли 27 человек с коронавирусом

С начала пандемии жертвами коронавируса в Москве стали 5370 человек. Общее число случаев COVID-19 в городе достигло 303,9 тыс.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За последние сутки в Москве скончались 27 заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 5370.

Рост числа больных коронавирусом в Москве ускорился в конце сентября. 24 сентября в Москве выявили более 1 тыс. заразившихся коронавирусом, через три дня суточный прирост заболевших перешагнул отметку 2 тыс. человек.

За последние сутки в городе зарегистрировали 3,3 тыс. новых случаев COVID-19, что стало рекордом с 23 мая. Всего в Москве с начала пандемии коронавирусом заразились 303,9 тыс. человек.

Число госпитализированных с COVID-19 в Москве приближается к 1 тыс. человек в сутки и среди них много тяжелобольных, сообщил мэр города Сергей Собянин. В то же время он отметил, что ситуация с коронавирусом в столице «несколько стабилизировалась». По словам мэра, ее «страхуют» мобильные госпитали, поэтому больницы, которые оказывают плановую медпомощь, пока не планируется массово переводить на работу с коронавирусными больными.