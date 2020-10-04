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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 27 человек с коронавирусом

С начала пандемии жертвами коронавируса в Москве стали 5370 человек. Общее число случаев COVID-19 в городе достигло 303,9 тыс.
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За последние сутки в Москве скончались 27 заразившихся коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 5370.

Рост числа больных коронавирусом в Москве ускорился в конце сентября. 24 сентября в Москве выявили более 1 тыс. заразившихся коронавирусом, через три дня суточный прирост заболевших перешагнул отметку 2 тыс. человек.

За последние сутки в городе зарегистрировали 3,3 тыс. новых случаев COVID-19, что стало рекордом с 23 мая. Всего в Москве с начала пандемии коронавирусом заразились 303,9 тыс. человек.

Собянин оценил критичность ситуации с COVID-19 в Москве
Общество
Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Число госпитализированных с COVID-19 в Москве приближается к 1 тыс. человек в сутки и среди них много тяжелобольных, сообщил мэр города Сергей Собянин. В то же время он отметил, что ситуация с коронавирусом в столице «несколько стабилизировалась». По словам мэра, ее «страхуют» мобильные госпитали, поэтому больницы, которые оказывают плановую медпомощь, пока не планируется массово переводить на работу с коронавирусными больными.

Из-за ухудшения обстановки с COVID-19 московские власти обязали компании перевести не менее 30% своих сотрудников на удаленку и продлили на неделю осенние каникулы школьникам. Также на дистанционный формат обучения начали частично переходить московские школы и вузы.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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