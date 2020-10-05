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В Минске назвали ожидаемый срок получения транша кредита от Москвы

Белоруссия рассчитывает получить от России первый транш в рамках кредита до конца октября. Об этом сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1» глава Минфина республики Юрий Селивёрстов.

«Концепт такой, что должно быть три транша. Скажем, один из них — это Евразийский фонд стабилизации и развития, мы работаем с ними. Это первая часть, я думаю, что мы в обозримом будущем его получим… В октябре даже, до конца октября мы это все сформируем», — сказал Селивёрстов.

По словам министра, второй транш в рамках межгосударственного кредита Белоруссия рассчитывает получить до конца текущего года, а третью часть — в 2021 году.

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Минск попросил у Москвы кредит на покрытие долга в размере $600 в конце февраля 2019 года.

25 августа глава Минфина Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил, что Минск прорабатывает с российскими банками возможность рефинансирования госдолга. Как отмечал Селиверстов, платежи по валютному госдолгу в текущем году составляют около $3,6 млрд. Белоруссия уже выплатила $2 млрд. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Минфин готов рассмотреть предложения о рефинансировании долга Белоруссии, если они поступят.

Спустя два дня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Минск достиг договоренности с Москвой о рефинансировании кредита на $1 млрд.

В середине сентября текущего года президент России Владимир Путин подтвердил договоренность Москвы с Минском о предоставлении кредита в размере $1,5 млрд.

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